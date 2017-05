¿Quién no tiene grabada en la memoria alguna imagen de Mujer Bonita? Seguramente el ciento por ciento de quienes vieron esta película icónica de los 90 tendrán su propio registro. Y, aunque cada uno tenga un recuerdo particular, los diseños y looks que llevó Julia Roberts están entre las imágenes inolvidables de esta historia de amor, con todos los condimentos de un cuento de hadas, entre el rico ejecutivo Edward Lewis (Richard Gere) y la prostituta Vivian Ward (Roberts).



En un recuento de estos vestidos, el que llevó el personaje de Roberts cuando conoció a Edward y cuando la echaron de una exclusiva boutique en Rodeo Drive, encabeza las preferencias. Además, figura como uno de los vestuarios emblemáticos de la industria del cine.



La prenda es un diseño cut-out, firmado por la firma Hunza G, con un gran aro metálico para unir la parte superior, blanca, y la inferior con estampado en batik azul, que Roberts usó combinado con unas botas con caña por encima de las rodillas.



Ahora, una tienda multimarcas online española puso a la venta un modelo de la misma marca que el de la película. Los vestidos son casi una réplica del de la película y están promocionados en la página como un vestido playero. Vienen en único talle y las combinaciones de colores disponibles son blanco y rojo, blanco y negro, y blanco y azul. El precio: 215 dólares.