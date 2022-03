La barba está de moda. Muchos hombres toman la decisión de dejarse crecer la barba para cambiar su aspecto adoptando un nuevo look. Dejarse la barba larga no es algo simple, puesto que no se trata solo de dejar crecer el pelo. Una vez que ya tenemos la barba larga, debemos tener en cuenta una serie de cuidados para mantenerla en buen estado y que no parezca solo un matojo de pelo.

De hecho, una barba descuidada puede dar sensación de dejadez y suciedad. En el cuidado de la barba entran elementos como higiene, la forma que le damos a nuestra barba, peinarla, etc. La barba puede aportar un toque de personalidad o actuar en nuestra contra si no sabemos cuidarla.

Mantén tu barba arreglada

El proceso de crecimiento del pelo es largo y si no sabes cómo cuidar la barba acabas teniendo bello en la cara que puede darte un aire realmente descuidado. Debemos saberlo, la barba tiene que arreglarse y más cuando ya ha crecido. Mucha gente puede pensar que tan solo se trata de dejar que crezca y, una vez alcanza la longitud deseada, recortarla un poco al tun tun.

Lava tu barba con champús específicos

Los pelos de la cara son más ásperos y son más difíciles de fijar. Entonces, ¿cómo cuidar la barba de forma natural? Lo primero que debes tener en cuenta, es que los pelos de tu barba deben lavarse al igual que el pelo de tu cabeza. La piel de la cara es diferente a la del cuero cabelludo, por lo que existen champús específicos para barbas, que además de dejar un aroma agradable, puede ayudarte a combatir la sequedad de la piel.

Utiliza un peine para cuidar la barba

Un peine, tu gran aliado. Si has decidido cuidar la barba en casa, deberás tener un peine, además de una maquina de afeitar manual y eléctrica. La maquina manual te servirá para afeitarte el cuello, mientras que la eléctrica permitirá rebajar la longitud de algunos pelos para arreglar tu barba y darle la forma adecuada.

Algunos consejos sobre el procedimiento:

- Peina tu barba para que tus pelos apunten hacia el exterior, con el fin de detectar aquellos que son más largos de lo normal y recórtalos.

- Pasa la maquina dejando una forma de arco invertido o forma de U en el caso de los pelos del cuello, los cuales no debemos afeitar creando una linea recta.

- No afeites toda la zona del cuello con maquina manual cuando la barba está muy larga, afeita progresivamente. Esto evitará que la zona donde empieza el pelo en el cuello contraste mucho con la zona afeitada y se aprecie mucho el grosor. Deberás servirte de la máquina eléctrica y afeitar en diferentes niveles.

No cortes tu barba con el pelo húmedo

Cuando vayas a recortar tu barba, no lo hagas con el pelo mojado o húmedo, sino que debe estar seca y tratando de no afeitarte en exceso. Piensa que si por error, cortas una zona en exceso que no pueda disimularse, te verás obligado a afeitar tu barba por completo, por lo que toda la espera de dejar tu barba crecer no habrá servido de nada.