Todas las personas pasan por momentos en los que aman su cabello y otros en los que notan que no está tan sano. En ese contexto, es importante encontrar la rutina de cuidado adecuada para cuidarlo.

Entonces, cuál es el momento del día más adecuado para lavar el cabello, ¿la mañana o en la noche?

Los especialistas señalan que lo mejor es hacerlo por la mañana pues está comprobado que dormir con el cabello mojado lo hace más sensible y quebradizo.

Afirman que ir a la cama con el cabello húmedo o trenzarlo cuando aún está mojado puede hacer que se vuelva más opaco, quebradizo y grasoso.

Como todo, hacerlo en el día y no tener la rutina de belleza adecuado o no usar los productos necesarios para que no se maltrate podría tener efectos similares en tu cabello.

Lavar tu cabello por la mañana asegura que el cabello no tome formas extrañas gracias a la almohada y que se pueda peinar mejor.

Fuente: Nueva Mujer