Los zapatos de taco son un objeto tanto de deseo como de sufrimiento para muchas mujeres. Suelen ser un accesorio imprescindible para levantar cualquier outfit, y estilizan la figura de una manera que no lo hacen otros tipos de calzados. Sin embargo, pueden llegar a causar problemas posturales y en el pie, donde se apoya todo el peso del cuerpo.

Christian Louboutin dijo que "los tacones son un doloroso placer" y Christian Dior agregó que "nunca puedes descuidar la elección de tus zapatos. Demasiadas mujeres piensan que no son importante, pero la prueba real de la elegancia de una mujer es lo que lleva en sus pies". Coco Chanel también pensaba lo mismo: "Una mujer con buenos zapatos nunca es fea".

el médico traumatólogo Héctor Masaragian presidente de SAMeCiPP (Sociedad Argentina de Medicina y Cirugía de Pie y de Pierna) despejó dudas sobre los dolores que generan los diferentes tacos, las consecuencias que generan y sugirió cuál es el mejor modelo para lucir en los pies.

– ¿Los dolores que generan los zapatos de taco tienen algún nombre en la medicina?

– Sí. Los más comunes son los que se presentan en la zona de apoyo anterior del pie, llamada zona "metatarsal". Se producen generalmente con los zapatos de taco alto y la molestia es denominada "metatarsalgia", pero es un nombre general y puede abarcar distintas patologías del pie.

– ¿Cuáles son las consecuencias que puede generar el uso de los zapatos con taco?

– Generalmente predisponen a patologías en las zonas de apoyo y dedos. Son zonas de sobrecarga de presión plantar que se manifiesta clínicamente con callos en la planta del pie. Otras patologías que se presentan son hallux valgus -llamados juanetes-, los dedos en garra, neuroma de morton, etc., generalmente por el uso de zapatos en punta o muy angostos con taco alto. Si bien estos no son la verdadera causa, es un factor importante en la generación de la sintomatología.

– ¿Qué altura sería la indicada para no generar molestias en el pie y en la espalda?

-La carga del peso se distribuye entre el talón y la zona del antepié. Un 60% al talón y 40% si la persona esta descalza. Cuando el taco es de 2 cm (el ideal) -tiene la altura del ancho de un dedo- el talón en general se eleva y la carga se distribuye en igual proporción, pero a medida que se elija una mayor altura del taco es frecuente que produzca dolores por retracción de toda la cadena posterior del miembro inferior con la consecuente sintomatología en la zona lumbar, la pierna y el pie.

Si la persona se pone un taco de 8 cm está cargando la mayoría del peso en el antepié. Además, casi se anula la flexión plantar y el tobillo se moviliza menos por lo tanto, con el uso prolongado, se retrae toda la musculatura posterior del miembro inferior.

-¿Qué tipo de taco es el mejor: cuadrado, aguja, con plataforma o sin plataforma?

– Un taco con plataforma, cuadrado o chino. Estos son mucho más estables que un taco aguja por su superficie de apoyo, ya que el tobillo tiene que trabajar más en cuanto a la estabilidad. Para las plataformas, si tiene una altura demasiado alta, el paciente tendrá una mayor inestabilidad. Para ello, lo importante de la plataforma es el drop -la diferencia entre la altura del taco y el antepié-, entonces, si la plataforma es alta pero la diferencia del talón y antepié es bastante, es probable que no cause metatarsalgia y no habría inconveniente en su utilización. Cuanta más altura, más inestable estarán el tobillo y el pie.

– ¿El peso y la altura infieren en los dolores generados por el uso del tacón?

– El peso no tiene una relación directa con el uso del taco. Sin embargo, cuanto más sobrepeso se tenga, más sobrecarga tendrá el pie. La altura de la persona no altera en nada la carga. Pero cuando el paciente utiliza durante mucho tiempo y en forma diaria tacos altos, la retracción muscular que antes mencionamos predispone la aparición de metatarsalgias, dolores en la pantorrilla y zona lumbar.

Recomendaciones para los dolores de pies

-Descansar una vez que se dejen de usar o cuando los pies lo requieran. Lo recomendable es quitarlos por cinco minutos y realizar movimientos circulares o de rotación con estiramiento para ayudar a la circulación sanguínea.

-Utilizar almohadillas o plantillas de gel o silicona. Javier Díaz, licenciado en Kinesiología y Fisioterapia había explicado a Infobae sobre la importancia de su uso en las sandalias de verano: "Como beneficios brindan mejor amortiguación al pie, comodidad; son suaves y evitan las ampollas. Se recomiendan, ya que existen de diferentes diseños y se amoldan a los calzados más finos de verano. Hay alguna taloneras que tienen un leve efecto biomecánico que ayuda a las persona a resolver un leve dolor".

Según las marcas líderes en el mercado de las almoadillas de silicona, están diseñadas para reducir el impacto del peso del cuerpo al caminar con los zapatos de taco.

Embeber los pies en una infusión de manzanilla. Una de las hierbas más conocidas es utilizada en su mayoría en la medicina natural por las propiedades que posee relajantes y antiinflamtorias. ¿Cómo hacerlo? Preparar dos litros de agua hirviendo y cuatro cucharadas de manzanilla; una vez hecha la mezcla, sumergir los pies o con una toalla colocarlo sobre los pies. Esta preparación casera ayuda a bajar la hinchazón y a aliviar el dolor causado por los zapatos.