Directores de Recursos Humanos de las compañías multinacionales y nacionales dieron pautas sobre los trabajadores que más demanda y también que mejor sueldo tendrán durante 2018 en el país. Y destacaron que serán los ingenieros, seguidos por los de IT y Telecomunicaciones, luego los comerciales, técnicos y perfiles financieros.

Adecco Argentina, presentó también los perfiles más buscados para la última etapa del año y la opinión de las compañías al momento de buscar personal. El informe revela que en 5 de cada 10 empresas creen que los jóvenes no tienen compromiso y por eso no consiguen empleo. Por otro lado, y como viene sucediendo en los últimos años, los ingenieros son los profesionales que más se buscan y se necesitan.

¿Qué piensan las compañías argentinas sobre el mercado laboral? Los requisitos más importantes para las empresas son: en un 49% contar con experiencia laboral, un título universitario o terciario (24%), vivir cerca de la empresa (17%), manejar herramientas informáticas (6%) y conocimiento de idiomas (4%).

El 38% considera que no se está reactivando el sector del empleo como algunos indicadores lo señalan y, mientras que el 35% cree que sí, un 27% prefirió no responder la consigna. Además, se les preguntó cuál creían que era el motivo por el cual a los jóvenes les cuesta tanto insertarse en el mercado laboral y 5 de cada 10 cree que es por la falta de compromiso (52%), el 14% porque no reciben una capacitación adecuada, el 12% por falta de experiencia y otro 12% considera que a los jóvenes no les cuesta insertarse en el mercado laboral.

El 30% de las empresas sostuvo que el sector que más incrementó su demanda de personal, en los últimos meses, fue el de manufactura y procesos (excepto tecnología), seguido por el de servicios 19% y, en igual porcentaje, el de comercio mayorista y minorista 19%. Luego, 11% petróleo, minería y construcción; 10% el de IT y Telecomunicaciones

Los perfiles más demandados para la última etapa del año se dividieron por sector. En manufactura y procesos (excepto tecnología) son los perfiles de producción 61%, seguido en gran medida por los ingenieros 43%, luego los técnicos 40% y los perfiles de control de calidad 13%. También, en igual medida, los de abastecimiento y logística 11% y los de recursos humanos en planta 11%.

Fuente: La Nación