No importa si gusta el género. No importa si es de un artista reconocido y de larga trayectoria o si es un adolescente en su habitación haciendo un remix. Si la letra es profunda o si la melodía es armoniosa. Los hits del verano por lo general no responden a ninguna lógica. Y los escuchan los metaleros y metaleras, los rockeros y las rockeras, los cumbieros y las cumbieras por igual. Chicos y grandes, hombres y mujeres. Es una canción (o dos, o tres) que se enciende en el verano y no se va más. ¿Cuál será el Hit del verano 2020?

El último verano el tema "Calma" de Pedro Capó y Farruko irrumpió en todos los balnearios. También "Adán y Eva", de Paulo Londra. No importaba dónde o cuándo, siempre estaban sonando. "Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma", apenas eso bastaba para que cualquiera se levantara de la reposera a bailar el tema y no había persona que no estuviera enterada que eso era lo que escuchaban los jóvenes en la costa; también la lírica del cordobés: "Pero esta noche de mí no te escapas/Esta noche no me guardo las palabras/Soñé siempre con tener esta velada/Y que tengo que contarte a ti", se convirtió en marca registrada y no paró de sonar en los parlantes vía Bluetooth.

Más atrás fue "Despacito", de Luis Fonsi junto a Daddy Yankee, o su versión remix con Justin Bieber; y mucho más acá, tras la final de la Copa Sudamericana, Los Palmeras rompieron con todo con su hit "El Parrandero", reversionado para la hinchada de Colón como "El Sabalero". Y aunque se convirtió en un clásico y sin dudas sonará sobre la arena, fue demasiado pronto para convertirse en el Hit del verano.

El del 2020 será un verano ATR (a todo ritmo, según Pablo Lescano) y ya hay varios temas que pican en punta para quedarse con la corona. Aquí va una breve playlist con las canciones que más se escuchan en la playa.

"Señorita" - Shawn Mendes y Camila Cabello

La colaboración entre el cantante canadiense y la artista cubana se estrenó en junio y se mantiene en los primeros puestos de los rankings de Billboard, de las principales radios del país y de Spotify. Para agregarle pasión, los intérpretes vivieron un apasionado romance.

"Tutu" - Camilo y Pedro Capó

Después del éxito descomunal de "Calma", el puertorriqueño se alió con el cantante colombiano (pareja de Evaluna Montaner, hija de Ricardo Montaner) para defender el título. Base de reggaetón y estribillo sencillo y pegadizo para seguir sonando en todos lados.

"Ritmo" - The Black Eyed Peas y J. Balvin

El trío estadounidense y el cantante colombiano reversionaron el hit de los 90 "Rhythm of the Night", del grupo italiano de eurodance Corona. Y se adueñaron de la traducción popular del estribillo: "No son ni Reebok ni son Nike". El tema se creó para ser la banda de sonido de la película "Bad Boys for Life", la tercera de la saga, que tiene a Will Smith y Martin Lawrence como protagonistas.

"Cono hielo" - Ca7riel y Paco Amoroso

El dúo es una de las grandes apariciones de 2019. A principios de año lanzaron su primer tema y cerraron en Obras, con entradas agotadas. Vienen del metal, del funk y del rock, pero no tienen género: hacen música. Mezclan sonidos, prueban y se complementan a la perfección (se conocen desde la primaria). Ahora hicieron un hit para bailar.

"Que Tire Pa' 'Lante" - Daddy Yankee

Desde "Gasolina" hasta este amanecer de 2020 el puertorriqueño se consagró como una verdadera máquina de generar hits. Este verano ya lidera en Billboard Argentina con su último tema: fácil de bailar, fácil de cantar; divertido y pegadizo. Para pensar poco y moverse mucho.

"Diva" - Nicki Nicole

El sencillo de "Recuerdos", el primer álbum de la rosarina explota en Spotify y en YouTube. Después de la Music Session con el productor Bizarrap, la dueña de "Wapo Tracketero" saltó a la fama y subió de nivel. A los 19 años asoma como una de las revelaciones del 2019 y ya irrumpió en la escena internacional.

"Tusa" - Karol G y Nicki Minaj

Con la producción del colombiano Ovy on the Drums, la colaboración entre la cantante colombiana y la rapera trinitense arrasa en la radio. Desamor, noche y alcohol un cocktail inoxidable para el éxito de un tema que tiene todo para ser el nuevo Hit del verano.

"Fresa" - Tini y Lalo Ebratt

La carrera meteórica de la argentina desde su protagónico en la novela juvenil de Disney "Violetta" hasta este presente consagrada como una artista internacional suma un nuevo capítulo con el éxito de "Fresa", en colaboración con el colombiano Lalo Ebratt. Coreografía, sensualidad y un doble sentido pícaro en la letra para consolidar al público adolescente que sigue a la cantante y capturar también a los jóvenes adultos con ganas de bailar.

"Fantasías" - Rauw Alejandro y Farruko

El reggaetón tiene su base en el reggae y ese hard times riddim que pone a bailar a los muertos. La fórmula se repite -pero no por eso deja de ser efectiva- en el hit de los puertorriqueños que apelan a lo clásico: playa, sol, calor, alcohol y una mujer que seducir. Todo, sin pronunciar las erres.

"Nada" - Cazzu con Lyanno, Rauw Alejandro y Dalex

Aunque todos y todas la identifican como La Jefa del trap, ella se define como reggaetonera. Julieta Emilia Cazzuchelli, de Fraile Pintado, Jujuy, ya conquistó las pistas y cautivó al público internacional. De a millones: en las redes y reproducciones de sus temas en Spotify. En noviembre estrenó video para "Nada" y ya tiene casi 30 millones de vistas.