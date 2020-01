La tediosa tarea de realizarse la manicura cada semana ha llegado a su fin con el esmaltado permanente. Esta técnica promete beneficios y resultados perfectos, luciendo las cutículas como si acabaran de ser pintadas.

Una de las principales cuestiones estéticas por la que nos preocupamos es por la apariencia de nuestras uñas. La mayoría de las mujeres, aunque en los últimos años también algunos hombres, optan por pintar sus uñas para ofrecerles un aspecto único, creativo y estético, así como en algunos casos también para ocultar su mal estado o para evitar comérselas. Sin embargo, los esmaltes, productos con los que se cambia el color y estilo de las uñas, no parecían ser eternos y así cada dos o tres semanas había que volver a cuidar de nuestras cutículas. Esta tediosa tarea parece que ha llegado a su fin, y es que una técnica revolucionaria permite que el esmaltado de tus uñas sea permanente, y además haciéndolo desde tu propia casa, ya que el producto lo podés encontrar con buenas ofertas. ¿Lo conocés?

¿Qué es?

El esmaltado permanente es una técnica revolucionaria y novedosa que surgió hace unos años en el sector de la manicura, y es que permite lucir precisamente un aspecto impecable de nuestras uñas durante un mes como si nos acabáramos de aplicar el producto, es decir como si acabaran de ser pintadas. Para disfrutar de un esmaltado permanente esencialmente necesitás dos instrumentos, el esmalte tipo gel y una lámpara de rayos ultravioleta.

¿Cómo funciona?

El funcionamiento es muy sencillo, el gel tiene un alto nivel de brillo y dureza por lo que al entrar en contacto con una lámpara de rayos ultravioleta se produce su secado y fijación aportando un aspecto luminoso y resistente durante un mes a tus uñas. Antes de practicarlo quitá el brillo a las uñas limándolas con suavidad y posteriormente aplicales un poco de líquido especial para que el gel esmalte se adhiera de forma correcta. Una vez hayas realizado los pasos anteriores colocá el esmalte especial permanente y ponelo en contacto con la lámpara de rayos ultravioleta, colocando las manos debajo.

Por último aplicá un líquido 'top coat' para terminar de fijar el gel. Actúa de forma similar a como sería la aplicación de un esmalte tradicional a excepción de que el producto debe estar indicado específicamente como 'permanente', y además necesitás una lámpara de rayos ultravioleta y varios líquidos especiales como los mencionados anteriormente. Es una excelente solución duradera para los que no disponen de mucho tiempo.

¿Ventajas y desventajas?

Como principal ventaja destaca que ofrece un acabado reluciente durante casi un mes, ya que resiste a arañazos, no se pela y el brillo es duradero, por lo que con respecto al esmaltado convencional que tenía mayor riesgo de ser quebradizo o de romperse es una muy buena alternativa por su alta resistencia y duración.

Por otro lado, otro de sus beneficios es que es instantáneo por lo que no necesita de tiempo de secado al hacerlo automáticamente la lámpara de rayos ultravioleta, así que podremos usar las manos inmediatamente después sin dañar el esmaltado. Además al ser un esmaltado permanente protege y endurece la uña natural sin posibilidad de ser limada y además con una gran variedad de estilos, diseños y colores.

En cuanto a desventajas, no presenta realmente ninguna salvo que en ocasiones es una tarea difícil. Además realizar dibujos o diseños en las uñas con este tipo de gel será mucho más difícil que con el convencional. Por otro lado, aunque no daña la uña natural, si lo hacés de forma seguida sí que puede llegar a debilitarla. Finalmente te recomendamos que si las querés retirar antes de que lo hagan ellas de forma natural deberás utilizar un removedor especial y no acetona pura como se suele hacer con el esmaltado convencional.

En definitiva, es una alternativa cómoda, barata y duradera para aquellos que no tienen mucho tiempo para cuidar el aspecto de sus uñas y no quieren renunciar a que sus cutículas sean su mejor carta de presentación.