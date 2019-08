El reinado de los alisados y los pelos tiesos como tablas ha llegado a su fin y quienes tienen cabellos rizados, ondulados o incluso foscos pueden empezar a relajarse y economizar en peluquería. Se llevan hasta los pelos afro y -en el afán de ser más naturales o reivindicar sus auténticas raíces- no pocas mujeres negras le han declarado la guerra a la keratina. Vuelve el pelazo, y las curvas no solo están de moda en los cuerpos sino en las cabezas.

Guccy y Celine utilizaron modelos con pelos rizados en sus desfiles de primavera-verano 2019. La modelo argentina Mica Argañaraz, con su cabellera negra y encaracolada, y la actriz Natasha Lyonne, de la serie Russian Doll, con su melena rubia y con grandes ondas, son dos perfectas representantes del espíritu de los nuevos tiempos. En el Festival de Cannes de este año, Charlotte Gainsbourg; la actriz india, Priyanka Chopra, y la modelo estadounidense, Taylor Hill, bien podrían haber sido declaradas las representantes de los tres estilos de rizado que vuelven con fuerza.

El problema surge ahora para las mujeres con cabellos lisos porque lo suyo, hoy en día, es tener un gesto, llevar un pelo vivo o exhibir las deseadas ondas surferas. ¿Qué pueden hacer entonces las que quieran seguir las tendencias sin pasarse día tras día en la peluquería, ondulando la melena? ¿Será la permanente el único recurso para que el agua no haga el mismo efecto que las doce campanadas a Cenicienta?

Según Moncho Moreno, peluquero con dos salones en Madrid, “las técnicas entorno a la permanente son las que menos han evolucionado en el mundo de la peluquería; y no lo han hecho porque en los últimos 20 años no se han demandado muchas permanentes. Por eso, la investigación ha ido por otros derroteros con salidas más comerciales, como el color o el alisado. Se podría decir que, aunque ha habido algunos avances en esta materia, no han sido demasiado revolucionarios”.

Los ingredientes que se utilizaban para romper los puentes de sulfuro del cabello, para pasarlo de liso a rizado (como el ácido tioglicólico) fueron sustituidos por químicos algo más suaves o se ha reducido su concentración. “Esto es una constante en el mundo de la peluquería -apunta Moreno- antes se echaba mano a sustancias muy fuertes, que dañaban mucho el cabello y que hoy son ilegales. Por ejemplo, antes se usaba lo que se llamaba el agua de 100 volúmenes para decolorar el pelo, ahora se usa solo de 40”.

Nuevas modalidades de permanentes

Algunas alternativas al modelo tradicional de rizado son la permanente digital, creadapor los japoneses. Se realiza con una máquina y da la posibilidad de elegir, durante el proceso, el acabado final con ondas más marcadas o más suaves. Pero es una técnica que no se conoce mucho en España. Se habla también de la permanente orgánica, que presume de utilizar solo productos naturales, evitando la química.

“La semana próxima vienen a hacerme una demostración de un nuevo moldeador. Se supone que te haces trenzas, te lo aplicas y te deja marcado el pelo, pero no lo conozco todavía y no puedo hablar de él”, sentencia Eduardo Sánchez, director fundador de Maison Eduardo Sánchez, con dos salones en Madrid. Para él los nuevos productos utilizados para permanentes presentan el siguiente inconveniente: "Son muy suaves y, a veces, el efecto no se nota demasiado. Hay dos cosas en peluquería que juntas se llevan muy mal: el tinte y la permanente; ya que la combinación de ambos tratamientos estropea muchísimo el pelo. Estos nuevos productos son aconsejables para chicas que no se tiñen, ya que en cabellos naturales moldean bien y de forma duradera, pero en cuando el color entra en escena la cosa cambia”.

Otra alternativa para ganar cuerpo sin dañar mucho el cabello es la permanente por partes. “Rizarte u ondularte solo una determinada zona de la cabeza es una técnica muy extendida y suele hacerse en la coronilla, para dar volumen, y en la nuca, hay chicas que tienen el pelo rizado pero el de la zona de detrás del cuello liso”, cuenta Moreno. Esta modalidad solo está indicada para mujeres que tengan el pelo algo ondulado y nunca para las que lo tengan muy liso, ya que el contraste sería muy evidente. Desde luego, no es recomendable hacérsela en los laterales, salvo que una quiera parecerse al personaje de Melannie Griffith en Armas de mujer (1986), antes de empoderarse y dejar de ser la brillante pero infravalorada secretaria.

Para las que no quieran algo tan permanente sino ocasional, existen infinidad de productos para crear más volumen o rizos. Los que marcan las ondas surferas a base de sprays de agua de mar o los modernos voluminizadores, porque donde hay pelo hay alegría.