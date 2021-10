Por muchas tendencias en manicura que vayan surgiendo, hay un estilo que jamás pasará de moda: la manicura francesa lleva años siendo la reina de los salones de estética. Es un diseño clásico, pero también es un acierto seguro, quedan elegantes en las manos y combinan con todo.

Existe un truco con el que se puede hacer en casa en tan solo un minuto y que ni siquiera tiemble el pulso al intentar delimitar bien la punta con esmalte blanco, que precisamente es la parte más complicada de este tipo de manicura.

Solo se necesita una esponja de maquillaje y un esmalte blanco. Cuando hayas preparado la uña limpiándola, limándola –no te saltes estos pasos si quieres que la manicura te dure–, y aplicando la primera base, es hora de poner en marcha este maravilloso truco que tantos dolores de cabeza va a ahorrarte.

* Truco para hacer la manicura francesa paso a paso:

- Coloca un poco de esmalte blanco sobre la base redonda de la esponja de maquillaje.

- Presiona ligeramente la uña que quieres pintar sobre la esponja.

- Gira el dedo con cuidado para que se pinten también los laterales.

La clave para lograrlo está en ser veloz. De ahí que posiblemente no te salga perfecto la primera vez que lo intentes, pero oye, ¡todo es practicar! Y siempre será mucho más fácil que utilizar las tiras adhesivas que se solían emplear antes como guía.

Además, este truco tiene una ventaja y es que hacer la manicura francesa de esta forma no solo te permite ahorrar tiempo, sino también esmalte, puesto que una misma aplicación en la esponja puede servirte para cubrir una mano entera. Los comentarios no se han hecho esperar en este vídeo viral que cuenta con más de 22.000 ‘me gusta’. De hecho, hay chicas que no han dudado en intentarlo también y han compartido su experiencia: “¡Es increíble!”, aseguraba una o “Lo he probado y funciona incluso mejor con una esponja de silicona”, recomendaba otra usuaria.