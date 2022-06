Una de las mayores preocupaciones a la hora de irnos de viaje o pasar las vacaciones fuera de casa durante mucho tiempo es la siguiente: ¿Qué hacemos con las plantas para que se mantengan en perfecto estado y permanezcan vivas durante el tiempo que estemos ausentes?

Sin embargo, existe un truco viral y definitivo para regarlas cuando estás fuera de casa. Así lo ha demostrado Justine, una mujer que arrasa con su cuenta de TikTok @selfcareplants hablando sobre cuidado de plantas y que ahora compartió su último top para regar las plantas mientras estás de vacaciones: usando una olla y una cuerda.

Para llevar a cabo el truco, deberás colocar las macetas de tus plantas alrededor de una olla grande y llena de agua hasta arriba, eso sí, asegúrate también de que el recipiente está más elevado que las plantas, un detalle importante para que tenga la efectividad que buscamos.

Una vez todo esté bien colocado, solo hace falta usar la cuerda, en el caso de Justine, ella utilizó un cordón de macramé de algodón. Deberás insertar un extremo del mismo lo más profundo que se pueda en la tierra de la maceta y colocar el otro extremo en el agua tocando el fondo y hacer lo mismo con todas las macetas que están en la olla usando un pedazo de cuerda para cada una.

Tal y como muestra Justine en su vídeo, pasados los 12 días que estuvo de vacaciones fuera de casa, el truco fue sumamente efectivo con la mayoría de plantas, solo hubo una que no sobrevivió y posiblemente porque las cuerdas no se colocaron bien del todo.

El vídeo con el resultado no ha tardado en hacerse viral acumulando más de 2,3 millones de visualizaciones y todo tipo de comentarios: “¡Una chica que conozco hizo esto durante unas vacaciones de 15 días y todas sus plantas se mantuvieron en perfecto estado!” o “Yo simplemente descuido mis plantas con regularidad, de modo que dicen: ‘Oh, ¿Te fuiste? No me di cuenta’”, han sido algunos de los comentarios más populares.