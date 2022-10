Como bien dice el dicho la moda va y viene, pero si hay una prenda que se ha mantenido vigente y que se mantiene a pesar del tiempo son los inmortales jeans, los que desde que Levis Staruss & co comenzó a fabricarlos en 1850, no han desaparecido de la escena de la moda.

Esta infaltable prenda de vestir ha pasado por diferentes etapas y modelos, tenemos los básicos, los Skinny, los bota recta, los acampanados, los estilo “pitillo”, bordados, lavados a la piedra y muchos más. Y así como los hay de formas distintas, también varían en su forma de usarse: descaderados, a la altura del ombligo, con las botas dobladas y hasta roto. Este 2022 llega una idea innovadora a la hora de vestirlos: pantalones desabrochados.

El movimiento Y2K, que significa Year 2000 (Año 2000) está marcando tendencia nuevamente, así quedó demostrado en las pasarelas de primavera/verano 2022, donde se observaron versiones actualizadas de los pantalones desabrochados de tiro bajo, una de las tendencias más controvertidas de la temporada y que parece que seguirá en vigencia.

En este sentido, es probable que el regreso de la moda Y2K tenga algo que ver con una diferencia generacional: si era demasiado joven para recordar la década de 2000, es una década mucho más fácil de idealizar, pero no es como si todas las personas nacidas después de 1996 de repente encantada con los jeans de tiro bajo.

Esta tendencia, se trata de desabotonar el pantalón para doblar ambas puntas y hacer que quede estilo ‘tiro abajo´, y está causando furor en el mundo. Cada vez más personas le agarran el gusto a esta particular y novedosa moda, sobre todo porque actrices y modelos famosas están apareciendo constantemente en público, televisión, revistas y en publicaciones de Instagram usándolos así.

Solo basta con que te sueltes el botón y los dobles, incluso si no son jeans, con los pantalones de traje también puede hacerse, sin embargo, ya hay marcas que los están fabricando de esta manera, para los que así lo prefieran. Estos tienen un botón que asegura que la prenda quede bien sostenida y su vez, quedan con unos dobles que lucen geniales, la moda se ha impuesto sobre todo en las mujeres centenials, pero las damas las otras generaciones no se quedan atrás y también lo tienen como ‘must’ en su ropero.

¿Cómo combinarlos?

Para usarlos y que queden completamente combinados de la manera más cool, te compartimos algunas ideas sobre la forma en la que se pueden combinar.

Con las clásicas chaquetas chalecos y micro top

Estos modelos cuentan con una entrepierna baja y caída para una estética informal. La prenda contrasta fuertemente con los chalecos y micro tops de la clásica chaqueta.

Usado un poco sucio

Para un estilo sencillo y sin esfuerzo, combina tus pantalones con una camiseta blanca recortada. Añade un toque grunge con botas con suela dentada y completa el conjunto con tus gafas de sol favoritas.

Con una blusa corta

La combinación de crop top y jeans desabrochados van de la mano. Acentuará tu figura tonificada y también te dará el look chic de la calle. Añade un par de zapatillas cómodas para que el look sea más casual y relajado.

Con un camisola de encaje

Un cami top de encaje satinado combinado con jeans desabrochados hace que el look sea elegante al instante. Es un look simple pero elegante que, de hecho, es perfecto incluso para ir a los clubes. Si lo desea, también puede agregar una chaqueta de piel sintética o un abrigo de su elección, para agregar más dramatismo al look.

Fuente: qpasa