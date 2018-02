En el ámbito laboral, los trabajadores responden de maneras diferentes ante una situación determinada. Algunas personas que trabajan bajo el estrés generado por un jefe abusivo no aguantan y deciden renunciar, y otras a las que no les queda otra alternativa más que soportar esta situación pueden sufrir graves consecuencias en su salud mental. Otros, en cambio, pueden llegar a desarrollar un grado de psicopatía, según un estudio publicado recientemente en Science Daily.

Los investigadores afirman que esto último ocurriría cuando el empleado bajo el mando de un jefe abusivo termina sintiéndose cómodo ante esta situación, y hasta podría obtener mejores resultados que aquellos que entran en un círculo de la negatividad producto de la incomodidad de esa relación laboral.

Pedro Horvat, psiquiatra y psicoanalista, habló acerca de la posibilidad de que un empleado se sienta cómodo con un jefe abusivo y llegue a desarrollar rasgos asociados en general con los denominados psicópatas.

"Un psicópata es básicamente alguien que no siente culpa. Al no sentir culpa, se maneja haciendo cosas en el vínculo con los demás en pos de su beneficio. No necesariamente es material, afectivo, lo que él siente que le da más poder sobre la otra persona. Como no tiene culpa, tiene una gran capacidad", afirmó Horvat, quien además resaltó que los psicópatas no son impulsivos.