Una nueva moda cosmetológica ha copado las redes sociales, sobre todo en Instagram, se trata de "devil lips" ("labios de diablo"), una técnica de belleza que nació en Rusia y que ha sido motivo de debate en expertos de salud dérmica, quienes lo han calificado de "antinatural".

Alexandra Gont, una cosmetóloga rusa fue quien comenzó con esta moda que rápidamente a comenzado a expandirse. A través del uso de ácido hialurónico se consigue modificar la orilla del labio dándole forma octagonal. Gont asegura que no es tóxico ni lastima la piel y que su uso es "completamente seguro".

La técnica básicamente consiste en pinchar ácido hialurónico en los bordes de los labios para modificar su forma, y que el resultado final sea una boca con múltiples curvas. “El relleno inyectado de manera inapropiada podría afectar los vasos sanguíneos, causando coágulos y provocando la necrosis del tejido”, explicó una esteticista londinense a La Vanguardia.

Según informó Clarín, Tigrán Alexanián, médico especializado en cirugía estética con más de dos décadas de experiencia, aseguró al medio ruso Sputnik que, aunque muchas clínicas ofrecen publicidad engañosa en las redes sociales con imágenes retocadas por ordenador, la técnica "es posible hacerla, pero, ¿es esto necesario? Esta es la cuestión".

En cuanto a los riesgos, el cirujano advirtió que el procedimiento "no es tan reversible" como prometen muchos esteticistas. Explicó, además, que a pesar de que es posible disolver el ácido hialurónico, siempre quedarán secuelas, aunque sean pequeñas.

"No es completamente reversible. Me gustaría advertir a las pesonas que piensan hacérselo de que no siempre es posible volver al 100%. La gente que se hace estas cosas, luego se arrepiente y quiere volver a su forma anterior, pero ya no será como era antes", aseguró el especialista a Sputnik.