Muchas mujeres se esmeran en los cuidados de la piel durante el día y, sin embargo, restan importancia al uso del desmaquillador antes de acostarse. Este paso es imprescindible para mantener la piel saludable. Cabe aclarar que no hace falta gastar grandes sumas de dinero para comprar un producto que ayude con la tarea. Sino que, en casa se pude crear un sencillo desmaquillador con ingredientes naturales.

No es fácil encontrar el desmaquillador más adecuado para nosotras. A veces son demasiado líquidos y otras son demasiado nutritivos.

Algunos funcionan de manera muy cómoda y parecen casi milagrosos pero, ¿hemos mirado bien los ingredientes? Suelen contener sustancias muy agresivas para nuestra piel a largo plazo.

El desmaquillador casero es fácil de preparar y muy efectivo para eliminar todo tipo de maquillajes, a la vez que sus ingredientes cuidan y nutren la piel.

Además, existen ciertos tips para que cada una pueda decidir si quiere hacerlo más líquido o más sólido, según sus preferencias.

Aceite de coco

El aceite de coco es nuestro ingrediente principal para este desmaquillador casero, ya que tiene una textura adecuada para todo tipo de pieles y un aroma delicioso.

Además, a la vez que nos ayuda a eliminar el maquillaje, también nutre la piel y le aporta una gran cantidad de vitaminas y minerales, motivo por el cual es un producto muy destacado en cosmética natural.

El aceite de coco se solidifica por debajo de los 23 ºC, por lo que en la mayoría de casos suele tener una consistencia cremosa muy cómoda para aplicárnosla.

Cera de abeja

Aunque es un producto natural que mantiene hidratada la piel y favorece la cicatrización de pequeñas heridas, solamente la usaremos en caso de que el aceite de coco esté líquido a temperatura ambiente para aportar más consistencia al desmaquillador casero. En invierno o en lugares frescos no será necesario añadirla.

Aceite de jojoba

El aceite de jojoba es el ingrediente ideal para combinarlo con el aceite de coco, ya que también es muy adecuado para todo tipo de pieles, incluso las más grasas. Esto se debe a que es el más similar al sebo natural de la piel y del cabello.

A pesar de ser un aceite, se absorbe muy bien en la piel y nos permite hidratar incluso las pieles mixtas, grasas o con acné, que también necesitan un buen aporte de nutrientes.

Aloe vera

El gel de aloe vera, tanto si es natural de la penca como lo compramos ya envasado, es un producto muy usado en cosmética natural gracias a sus propiedades hidratantes, calmantes y cicatrizantes.

Al usarlo en productos caseros nos permite hacer una buena emulsión con los aceites y conseguir así un producto de textura cremosa, pero menos grasa. Si nuestra piel es grasa podemos aumentar un poco las proporciones de aloe vera y reducir la de los aceites.

¿Personalizamos el desmaquillador casero?

Si queremos que nuestro desmaquillador casero sea también un sérum facial para hidratar la piel durante la noche, podemos aprovechar para añadirle algún aceite esencial que nos ayudará a equilibrar nuestro tipo de piel:

- Lavanda: para pieles secas, normales y mixtas.

- Limón: para pieles grasas.

- Árbol de té: para pieles con acné.

Los aceites esenciales no son imprescindibles en este desmaquillador. No obstante, si los usamos deberemos elegirlos de la máxima calidad, asegurándonos de que sean puros y naturales, y no esencias sintéticas sin propiedades terapéuticas. Lo más recomendable es comprarlos en farmacias o herbolarios de confianza.

Cómo elaborar el desmaquillante

Ingredientes

- 2 cucharadas de aceite de coco (30 g)

- 3 cucharadas de cera de abeja (opcional) (30 g)

- 2 cucharadas de aceite de jojoba (32 g)

- 3 cucharadas de gel de aloe vera (45 g)

- 10 gotas del aceite esencial elegido (opcional)

Elaboración

- En caso de usar cera de abeja, la pondremos al baño María hasta que se derrita.

- Añadiremos los aceites y el gel de aloe vera y mezclaremos bien.

- Dejaremos entibiar el preparado y, cuando ya no esté tan caliente, le añadiremos el aceite esencial.

- Mezclaremos bien y ya tendremos el desmaquillador listo.