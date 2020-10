Las mechas otorgan luz y calidez a las melenas. La naturalidad es la máxima que reina en estos tiempos.

Para las castañas oscuras, las babylights tienen el poder de aumentar (ópticamente) el volumen en los mechones; las morenas que buscan un cambio que parezca natural se van a enamorar de las melting hazelnut; y, si tu peinado de cabecera consiste en llevar el pelo suelto, las nuevas Newroot prometen convencerte.

Estas son las características de la técnica con la que se espacian al máximo las visitas a la peluquería y que mejor sienta a aquellas que huyen de los recogidos.

* Para rubias y morenas

Son las mechas que funcionan con cualquier color de pelo. Las Newroot destacan por ser universalmente favorecedoras quedan geniales en cabellos oscuros y claros. ¿La clave? Adaptar el tono del reflejo a la base del cabello.

* De medios a puntas

Consiste en dejar la raíz más oscura respecto al resto del pelo, sin cortes en el color, haciendo un degradado natural. Como extra, al mantener la parte superior sin teñir, las visitas a la peluquería se espacian tanto como quieras, pues se elimina el 'efecto raíz' por completo y tan solo hay que regresar para refrescar el brillo y la intensidad de la mecha.

* Mejor con el pelo suelto

Aunque pueden lucirse con todo tipo de peinados, al dejar la raíz más oscura las mechas, estas últimas casi no se notan cuando se lleva un moño o una cola de caballo. Es una gran opción para aquellas que no llevan habitualmente el pelo recogido, ya que el contorno es más oscuro y, no tanto, para rubias y castañas, puesto que normalmente les gusta que se vean las mechas claritas cuando el pelo está recogido.

* Acabado natural

Uno de los motivos por los que este tipo de mechas que se funden con el tono base del cabello triunfan desde hace tiempo es su naturalidad, que no se note ningún corte entre la raíz y el propio reflejo. Sí, por esta razón las técnicas de coloración como el melting o las shatush llevan temporadas en la cumbre de las tendencias en peluquería.

Es una técnica recomendable para quienes busquen un efecto más suave y actual.

Fuente: Hola