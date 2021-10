A través de los años, las ojeras y las bolsas debajo de los ojos han sido concebidas como "feas", pues reflejan cansancio en el rostro aunque estas sean naturales. Sin embargo, cada vez es más común ver en redes sociales tutoriales de jóvenes que buscan estas manchas en el rostro para lucir "a la moda".

En TikTok se ha vuelto tendencia una nueva técnica de maquillaje que consiste en crear la ilusión de ojeras bajo los ojos, esto luego de que la influencer y modelo Sara Cartens compartiera un tutorial al respecto.

¿Cómo me puedo maquillar ojeras en el rostro?

Los tutoriales para crear este look de alguien "desvelado" y a la moda son sencillos, pues básicamente constan de colocar un poco de contorno oscuro debajo de los ojos y difuminarlo hasta alcanzar la sombra y extensión deseadas.

¿Por qué está de moda tener ojeras?

Según explicó la influencer en una entrevista, decidió compartir el video porque por años ha luchado por aceptar sus propias ojeras y decidió remarcarlas más para demostrar la belleza que existe en los rostros naturales.

“Las tengo genéticamente y siempre fueron muy intensas. El primer producto de maquillaje que usé fue el corrector de ojeras. Más tarde me di cuenta de que no hay nada de qué avergonzarme y que en realidad pueden verse muy bien, así que decidí abrazarlas e incluirlas en algunos de mis looks de maquillaje”, explicó a la revista TMRW.

Luego de que su publicación se hiciera viral, parece ser que cada vez es un estilo de maquillaje más atractivo entre los jóvenes y la tendencia ya llegó incluso a eventos como la MET Gala o las pasarelas, donde las modelos y varias personalidades han lucido sus ojeras naturales, o las han reinterpretado con ojeras con sombras tonos neón y otros colores fuertes.

Fuente: MSN