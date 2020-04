1 - Tales by light

Serie de documentales filmados por National Geographics, que documenta y se adentra en el trabajo de fotógrafos en diferentes partes del mundo, ideal para conocer y adentrarse en escenarios naturales y culturas a través de la mirada de fotógrafos como Darren Jew, destacado en la fotografía submarina, Richard I’Anson documentando rituales y tradiciones del Himalaya, Krystle Wright especialista en deportes de aventura, Art Wolf, Peter Eastway destacados fotógrafos de la vida natural en Norteamérica, la Antártida y África. Disponible en Netflix

2 - La sal de la Tierra

El hijo del famoso fotógrafo Sebastião Salgado hace una retrospectiva del trabajo de su padre, incluida su reciente incursión en la fotografía naturalista.

El documentales La sal de la Tierra fue publicado en 2014 y dura 110 minutos. Documental ganador del premio especial en la categoría "Un Certain Regard" del Festival de Cine de Cannes 2014. Tiene elementos temáticos que involucran imágenes perturbadoras de violencia, sufrimiento de personas y desnudos. Este documental es visionario.

3 - Mil veces buenas noches

Rebecca es una de las primeras reporteras gráficas de guerra del mundo. Mientras fotografía a una terrorista suicida en Kabul, sufre una herida grave. Cuando llega a su casa, cae otra bomba. Su marido y sus dos hijas ya no soportan la angustia de pensar que puede pasarle algo y le dan un ultimátum: su trabajo o su familia. La elección parece obvia.

4 - Hondros

El fotógrafo Chris Hondros arriesgó su vida para cubrir conflictos en todo el mundo. Fue asesinado en Libia en 2011, y su mejor amigo explora las historias ocultas detrás de sus imágenes más impactantes.

5 - The Journey is the destination

Película biográfica sobre Dan Eldon, un vigoroso activista y fotoperiodista. Nació en Inglaterra en 1970. Cuando tenía 7 años, se mudó con sus padres y su hermana menor Amy a Nairobi. El color y el caos de Kenia eran ideales para este niño disléxico con ideas salvajes.

El escritor y director Bronwen Hughes se encontró con la historia de Dan al leer el libro titulado “The Journey is the destination”, compilado por la madre de Dan, Kathy, basado en las docenas de cuadernos que su hijo dejó.