1- Balenciaga 'Triple S'

El diseño de Demna Gvasalia para Balenciaga ha sido el estandarte de la tendencia más controvertida del momento. Y, pese a que muchos son sus detractores, lo cierto es que el modelo no deja de agotarse una y otra vez. Tanto, que hasta lo han reeditado en nuevos colores para esta Primavera/Verano.

2- Fila 'Disruptor'

Si las has visto por todas partes es porque el modelo de Fila es porque no es que vayan a convertirse en un éxito, sino porque ya lo son. Su estética noventera recuerda a aquellos maravillosos años en que las Spice Girls pusieron de moda las plataformas, mientras que su espíritu deportivo las acercan a un espectro menos agresivo que el de sus competidoras.

3- Umbro 'Bumpy'

Uno de los éxitos más rotundos de la nueva temporada. Umbro las presentó exclusivamente en Corea del Sur y se agotaron en cuestión de horas. La firma no ha confirmado todavía si las relanzará en el resto del mundo, pero a juzgar por los resultados, es probable que pronto comencemos a verlas mucho (y no sólo en Asia).

4- Virgil Abloh x Nike VaporMax

Las colaboraciones de Virgil Abloh en materia de zapatillas rson siempre una buena noticia, pero el resultado obtenido de la asociación del diseñador con el modelo Air VaporMax de Nike está abocada a convertirse en un éxito de masas.

5- New Balance '991'

Las New Balance 991 las has visto en el street style de todas las semanas de la moda y las seguirás viendo en nuevos colores (si las grises fueron el boom del otoño, esta primavera llegan en rosa palo). Su comodidad, su espíritu urbano y su versatilidad las han convertido en las favoritas de las insider del mundo de la moda.

6- Louis Vuitton 'Archlight'

La respuesta de Louis Vuitton a la tendencia ugly sneakers ha tomado las redes durante las últimas semanas y ya no hay prescriptora de moda que no cuente con las suyas propias. Su singular forma y la silueta ligeramente más estilizada que la de sus competidoras, las convierten en una apuesta ganadora con cualquier look.

7- Chanel 'ugly sneakers'

Y para la que todavía dude de si la tendencia es pasajera o ha llegado para quedarse, aquí va esto: Chanel también cuenta con su propia interpretación y, nuestra favorita, viene en formato botín.