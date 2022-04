El bixie es el corte de la temporada y es el ideal para las que quieren un cambio, pero no tan rotundo. El intermedio entre el bob y el pixie, este corte que no toca los hombros, pero que no es tan corto como el pixie, es cómodo, canchero y podés usarlo con pelo lacio, ondas o rulos.

1. MÁS LARGO EN LA NUCA

2. CON FLEQUILLO LARGO

3. DESPEINADO

4. DESMECHADO

5. CON RAYA AL COSTADO

Fuente: La Nación