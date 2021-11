Es cierto, no todos los complementos que se llevarán este 2022 son para todos. Hay algunas tendencias a las que preferimos hacerles oídos sordos y hacer de cuenta que no existen, algunas se ven incómodas, o poco favorecedoras o simplemente feas y no nos gustan. Y está bien, lo lindo de la moda es que todos estamos invitados a jugar como más nos guste. Ante este panorama, un vistazo por los zapatos que se vieron en las pasarelas internacionales, entre los influencers de moda y celebritries y que, claro, son los nuevos favoritos de muchas, para que puedas elegir los que más vayan con vos.

1. Mules sin punta y con taco

En realidad, este verano se verán todas las clases de Mules (cerradas, abiertas, planas, con tacos), pero hago foco especialmente en la versión sandalia – es decir, sin punta – que son la alternativa veraniega y con un poco de taco, que son la debilidad de muchas.

¿Lo mejor? Son los zapatos del verano. Son supersentadores y con unos tacos bien cómodos, por ejemplo, cuadrados de no más de 5 o 6 centímetros, los podés llevar a todos lados.

2. Cangrejeras

Son las sandalias de tiritas de toda la vida. Las hay en plástico, cuero, gamuza. Planas o incluso con taco. La variedad de colores es infinita, aunque la gran mayoría las suele adoptar en los neutros beige, marrón, negro.

¿Lo mejor? Suelen ser súper cómodas y versátiles. Quedan frescas, con jean, para un outfit urbano y con look playero, le da un toque soft, para complementar el traje de baño. Además, si tenés unas de buena calidad, está garantizado que las usarás varios veranos más.

3. Plataformas bien altas

Hay quienes las resisten sin ningún esfuerzo y para otras, son difíciles de encarar. Pero lo cierto que es que las plataformas siempre tuvieron y tendrán su fiel club de fans que las adquieren en sus distintas versiones. Un consejo: si sos novata con esta base de altura, buscá unas que no sean muy pesadas e idealmente de cuero, para que no transpire el pie y no te incomoden cuando las lleves a pasear.

¿Lo mejor? Siempre son trendy y dan un toque cool a cualquier outfit. Ideal para esos días en que no tenés ganas de producirte ni enroscarte con ropa complicada, pero querés algún aliado para levantar el look. Estos zapatos te lo levantan ¡literalmente!

4. Dad Sandals

De los creadores de las Ugly Sandals (esas que eran muy feas, posta), llegan las Dad Sandals, que no son otra cosa que las sandalias planas de tiras, de impronta deportiva. En algunos casos vienen con velcro, en otros con hebillas. La prensa internacional las apodó así, porque son las típicas que muchos padres americanos llevaban de excusión en los 90.

¿Lo mejor? Estas chanclas son pura comodidad y le dan un aspecto moderno a tus looks. Podés animarte a las versiones más deportivas y llevarlas con shorts de jean, minis o vestidos. He aquí el verdadero atuendo estrella del verano.

5. Calzado blanco

No hablo de un modelo en específico. Sino de una tendencia que cobró fuerza en los últimos meses. Desde la clásica zapatilla de tela (que se ganó un super revival gracias al primer capítulo de Los Juegos del Calamar), hasta la siempre querida tenis de cuero o incluso unas botitas cortas de verano. El color de la luz manda.

¿Lo mejor? Lo combinás con cualquier cosa, en cualquier situación de uso. De noche, de día, looks casuales o incluso más arreglados. Eso sí: armate de paciencia con los cuidados y limpieza que cualquier calzado en color blanco requiere.

Fuente: Ohlalá! / Leila Sobol