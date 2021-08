Las personas que se tiñen el cabello siempre se preguntan cuál es la mejor fórmula para cuidarlo adecuadamente y que este no siga maltratándose después de aplicar la tintura. Por tal razón, los expertos dan algunos trucos para que el cabello luzca saludable y conserve el color por más tiempo.

1. Cuando vaya a teñir el cabello procure no lavarlo uno o dos días antes del procedimiento, para que la grasa natural proteja las fibras capilares y cuero cabelludo de la tintura, pues esta grasa se convierte en una barrera protectora, según Vanidades, la revista femenina sobre moda, belleza, salud, entre otros

2. Evitar los tratamientos fuertes, como los rizadores calientes, las planchas para el cabello, pues estos aparatos deshidratan el pelo, lo adelgazan y provocan la pérdida del color.

3. Bañarse con agua tibia y no tan frecuente, ya que lavar menos el cabello ayuda a cuidar y a mantener un poco más el color, de acuerdo con el medio experto en belleza y moda Vogue. Lo más aconsejable es utilizar agua tibia, que no supere los 36 ºC y acabar el lavado con agua fría, para cerrar y sellar las cutículas y conseguir así más brillo. “Si es de las que lo lava una vez al día, use buenos productos hidratantes para reforzar todos los aceites naturales del cabello que se van perdiendo con los lavados constantes”, dijo el experto en color Matt Rez al medio.

Asimismo, es importante saber que cuando se lave el cabello no se debe frotar el pelo mojado nunca, ya que es mucho más sensible y propenso a la rotura, además la cutícula se abre y se encrespará. Lo ideal es utilizar una toalla de microfibra, y envolver el pelo para que vaya absorbiendo la humedad.

4. Cuide el cabello del sol, pues cuando este está tinturado es más vulnerable a los efectos del sol y a otras fuentes de luz ultravioleta, lo cual afecta las propiedades elásticas del cabello. Además, hacen que el cabello se reseque y la melanina se altere.

5. Aplique mascarillas para hidratarlo y reconstruirlo. Sin embargo, antes de hacerlo, es importante que tenga claro si su cabello es seco o grasoso para poder saber qué mascarilla aplicar. Si no sabe, puede consultar un experto.

6. Lávelo con el champú adecuado, pues esto garantizará que proteja el color, se cuide del sol y ayude a que quede limpio.

7. Utilice matizantes, ya que esto ayuda a que el color se neutralice y no cambie su tonalidad.

8. Cepillarlo todas las noches “entre 10 y 20 pasadas, dependiendo del grosor del pelo”, de acuerdo a Philip B, un experto del cabello en Hollywood, quien es citado por Vogue. Esto, ayuda a que se exfolie el cuero cabelludo, se eliminen restos de productos, se estimule la circulación sanguínea y, por ende, se promueva el crecimiento y el brillo del cabello.

9. Al cuero cabelludo hay que lavarlo y mantenerlo limpio porque es la base del cabello, sobre la que crecerá sano y fuerte. Un cuero cabelludo sucio puede favorecer la caída, pérdida de densidad y de volumen.

Fuente: Semana