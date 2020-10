Casi todos alguna vez hemos tenido una duda al escribir “¿Lo habré escrito bien?”. Sin embargo, no a muchos les interesa la ortografía en el ámbito social. Pero se puede tener en cuenta algunas de las confusiones más comunes para mejorar la calidad de escritura, sobre todo cuando se busca un trabajo o se interactúa con otros.

1. Tú y tu

Tú – Pronombre personal en segunda persona. Se usa cuando te refieres a la persona con la que estás hablando. Muchas veces se omiten los pronombres a lo que se le dice sujeto tácito (“tienes que dormir”), pero es importante saber la diferencia entre “tú” y “tu”.

Ejemplo: Tú tenías que hacer la tarea.

Tu – Es un adjetivo posesivo y se escribe sin acento. Se utiliza

para hacer referencia a algo que es propiedad o es propio de

una persona.

Ejemplo: Tu personalidad es atractiva.

2. Hay, ahí, ay

Hay – Es la conjugación en tercera persona, impersonal, del verbo haber. Esta forma no tiene plural, así que sin importar que estés hablando de muchas cosas, se sigue usando su forma singular.

Ejemplo: Hay pocos libros, tendremos que compartir.

Ahí – Es un adverbio que señala un lugar cercano al que habla.

Ejemplo: Ahí está el restaurante.

Ay – Es una interjección, exclamación u onomatopeya. Las interjecciones se utilizan para expresar sentimientos y reacciones.

Ejemplo: ¡Ay! Se me olvidó hacer la tarea.

3. Allá, halla, haya

Allá – Adverbio que señala un lugar lejano o relativamente lejos a quien está hablando.

Ejemplo: El sitio del que te hablé queda allá.

Halla – Es la conjugación en tercera persona, singular del verbo hallar.

Ejemplo: Ella siempre halla una excusa para entregar sus trabajos tarde.

Haya – Es el verbo conjugado de haber. También se refiere a un árbol llamado haya.

Ejemplos: Espero que haya comido bien en el almuerzo.

4. Más y mas

Más – Es un adverbio de cantidad.

Ejemplo: Quiero quedarme más tiempo en la fiesta.

Mas– Es una conjunción que es sinónimo de «pero». Sin embargo, no es muy utilizada hoy en día dentro de ámbitos sociales e informales, como en conversaciones con amigos. Se ve como una expresión formal.

Ejemplo: La tasa de natalidad ha estado baja por mucho tiempo, mas eso ha estado cambiando estos últimos años.

5. Coma entre el sujeto y el verbo

Este es uno de los errores más comunes y que deben evitarse siempre.

Muchas personas están acostumbradas a escribir la siguiente

frase así: Andreína, perdió las llaves.

Sin embargo, lo correcto es no colocar coma en esos casos: Andreína perdió las llaves.

6. Sobretodo y sobre todo

Sobretodo – Es sinónimo de abrigo.



Sobre todo – Se escribe separado, y está compuesto por el adverbio «sobre» y el sustantivo «todo». Significa principalmente / especialmente.

7. Falta de la coma en diálogos

Cuando un personaje se dirige en un diálogo a otra persona, va siempre entre comas. Aunque no lo parezca, hace una gran diferencia y se puede observar en el siguiente ejemplo.



“Es hora de comer niños”, esta frase es incorrecta.



“Es hora de comer, niños”, esta sería la frase correcta.

8. Porque, por qué, porqué

Porqué – Es un sustantivo. Va acompañado de un artículo u otro determinante (su, este, otro…): “Deberías haberme dicho el porqué de lo que hiciste”.



Porque – Es una conjunción que se usa para introducir una causa: “No te respondí porque estaba enferma”.



Por qué – Se usa en oraciones interrogativas directas e indirectas. “¿Por qué hiciste eso?” / ¿Quería que me dijeras por qué no me dijiste la verdad”.

9. Sino y si no

Estas palabras pueden ser errores ortográficos cuando están mal empleadas, y siempre tienden a causar confusión en muchas personas al momento de escribir.

«Sino» como conjunción introduce una variante en la oración: “Cuando llegué a mi casa me di cuenta de que no era cilantro, sino perejil, lo que compré”.



«Si no» se trata de la unión de la conjunción condicional «si» y la partícula negativa «no». “Si no vas a hacer la exposición, te sacamos del equipo”.

Fuente: Culturizando