Si había alguna moda que jamás se hubiera esperado que llegara a las pasarelas era la del "biker short", el short que usan los ciclistas para practicar su deporte. Pero en la moda todo es posible. Es por eso que este verano es una de las tendencias más fuertes.

Esta tendencia llegó desde el hemisferio norte y poco a poco nuestra industria la está adaptando a las nuevas colecciones que están ya en los percheros de las marcas.

Las it girls, influencers y modelos adaptan esta moda del biker short para el street style. Muchas de ellas lo hacen con un look sporty, mientras que otras un estilo formal con camisas.

Hailey Baldwin pasea por las calles de Nueva York con Justin Bieber siempre con looks llamativos. Sin dudas son una de las parejas trendy y fashionistas del momento.

La top model nunca defrauda. Está a la vanguardia con las últimas tendencias de la moda y adaptó el biker short a su guardarropa. Lució por Estados Unidos un modelo de cuero con top deportivo y zapatillas de lona. Un estilo simple y canchero para la millennial.

Calu Rivero es todo un ícono de tendencia. Sigue al pie de la letra las modas más extravagantes y vanguardistas y está atenta a todo lo que se viene. Es por eso que, invitada a la exclusiva presentación de colección de Jazmín Chebar en el marco de Bafweek, la it girl lució un conjunto estampado de mariposas con biker short.

Kylie Jenner, una de las hermanas que integran el clan Kardashian-Jenner, tampoco se pierde esta tendencia del biker short. Más clásica y deportiva, en su guardarropa lo tiene en negro y de cintura alta.

Emily Ratajkowski, una de las mujeres más sensuales, se sumó a la tendencia del biker short. Pero la it girl logró un look formal al combinarlo con una camiseta de animal print de reptil y cartera con el mismo print de su colección cápsula de la marca francesa The Kooples.



La influencer argentina Angie Landaburu estuvo en la fashion week de Nueva York y en un shooting que hizo luciendo las mejores marcas nacionales e internacionales lució el biker short. ¿El detalle? Botones en los laterales.