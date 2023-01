Las nuevas tecnologías se expandieron. En cuanto al celular, el uso de WhatsApp en los niños ya es algo habitual. Ellos se sienten atraídos por las nuevas tecnologías, la instantaneidad y la posibilidad de estar conectados. Sin embargo, hay que estar alerta a ciertos riesgos.

Según una investigación reciente, la mayoría de los niños comienzan a utilizar WhatsApp entre los 11 y 14 años. A raíz de esto, surge la duda de si está bien que niños tan pequeños hagan uso de esta poderosa herramienta. Si bien presenta grandes ventajas, también tiene su lado negativo.

Consejos para un buen uso de WhatsApp en los niños

- Conservar la privacidad: es importante que aprendan que hay cosas de las que es mejor no hablar. Una vez que se dice algo, ya no hay vuelta atrás y las consecuencias no se pueden controlar.

- Concientizar sobre el bullying: es primordial estar al tanto del uso de WhatsApp en los niños y dialogar con ellos para evitar situaciones que pueden devenir en bullying.

- Controlar el acceso a información no apta para su edad: hay que tener un control sobre lo que los niños reciben en los grupos o en los chats, ya que muchas veces circulan cosas inapropiadas incluso para los mayores de edad.

- Asegurarse de que pase tiempo sin el celular: es importante enseñarles que no todo gira en torno al celular, sobre todo cuando está con amigos o en familia. Esto puede prevenir una dependencia con las redes.

- Advertir sobre el diálogo con extraños: es fundamental que advertirle a los niños sobre los peligros de compartir charlas con gente que no conocen. Mucho menos, obvio, enviar fotos, videos o incluso la ubicación de sus casas, algo muy sencillo con esta aplicación.

Fuente: Ámbito