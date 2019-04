La instancia más estresante del proceso de conseguir un empleo es concretar una entrevista laboral. En este momento determinante a la hora de conseguir trabajo se suelen mezclar nervios con ansiedad. Y lo cierto es que hay ciertos requisitos que el candidato debe cumplir que muchas veces condicionan el resultado final.

Confeccionar un currículum no es una tarea fácil para los candidatos, y hay varios errores frecuentes que se deberían evitar, que se cometen por jóvenes y adultos por igual. "Esto pasa en cualquier generación. Se puede ver un poco más en aquellos que no cambian tan frecuentemente de trabajo, y al salir a buscar empleo no están entrenados para mostrar sus competencias de la manera correcta", aseguró a este medio el licenciado en Recursos Humanos Carlos Contino.

En este contexto, Contino enumeró las claves para el armado de un curriculum vitae optimo.

1. Datos personales verídicos

Son la puerta que permiten el contacto entre empleado de recursos humanos y postulante y, por ende, esencial. Entre los tantos datos críticos que tienen que estar se encuentra nombre, apellido, edad, un teléfono y un mail -formal- con el que puedan ubicar siempre a la persona.

2. Siempre foto personal formal

En algunas partes del mundo, la foto añadida al currículum dejó de utilizarse, ya que llevaba a que muchos discriminaran y a juzgaran solo por la imagen del postulante. Sin embargo, en algunos países como en la Argentina, la recomendación es agregarla siempre y que sea acorde a la ocasión. Se suele recomendar que las fotos sean formales pero no forzadas.

La elección de una fotografía es fundamental, y es importante que retrate y coincida de manera profesional con la experiencia y descripción que está brindando la persona. Sin embargo, no todos los candidatos logran escoger una imagen acorde al contexto. "Esto puede ser determinante, ya que debe estar alineado a la imagen que queremos demostrar. Hay que tener mucho cuidado con este punto", agregó la especialista.

3. Currículum adaptable

La base del CV debe ser la misma para los distintos puestos y empresas para las que se aplique. Sin embargo, el postulante debe hacer ajustes de acuerdo a dónde lo envía teniendo en cuenta a qué puesto laboral apunta en cada una de ellas. De ese modo, se podrán destacar distintos aspectos.

Muchas veces, en el apuro de enviar un currículum, el candidato se olvida de actualizar la información acorde a la organización que lo envía. "En reiteradas oportunidades nos encontramos con que explican lo antiguo y no lo actual. Hay que tomarse el tiempo de actualizar, de ver los cursos realizados, la información clave, entre otras cosas", enfatizó.

4. Agregar perfil profesional

Una de las dudas más habituales en torno al armado del CV es si corresponde sumar una descripción personal al comienzo. Este punto podría ser el diferencial de muchos: "Una o dos oraciones sintéticas y claras que te definan como profesional, ya sea si sos analítico, líder o si te destacás por tu trabajo en equipo".

5. Logros en la experiencia laboral

Es necesario ordenar la información de modo tal que la experiencia laboral debe ir de más reciente a menos reciente. Aunque solo consignar el puesto y la empresa no son suficientes.

6. Promedio universitario

Muchos especialistas en recursos humanos coinciden en que ya dejó de ser necesario añadir los estudios secundarios. Pero, en caso de que el promedio universitario sea alto, se recomienda incluir el dato.

7. Las habilidades nunca están de más

¿Corresponde agregar habilidades tales como manejo de programas informáticos o idiomas? Hay que agregar todas las habilidades que te den una ventaja competitiva con respecto al resto de los postulantes.

8. No más de una página

El ideal de currículum no debe superar la página de extensión. "Hay muchas narraciones extensas de textos que no muestran el impacto de sus responsabilidades", agregó el director de Cona RH.

9. El nombre del archivo

Los responsables de recursos humanos reciben decenas de aplicaciones para distintos puestos en la empresa. Para evitar confusiones, el nombre del archivo con el que se guarde el CV debe ser claro.

10. La importancia de la ortografía, la sintaxis y la tipografía

Al igual que el cuerpo del currículum, la estructura debe ser simple y atractiva. Las faltas de ortografía suelen funcionar como un filtro a la hora de llamar candidatos a las entrevistas. La sintaxis debe ser precisa y la tipografía, formal y clara.