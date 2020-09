Cuando hablamos de “plantas de interior”, en realidad, estamos hablando de plantas que son originarias de países de climas tropicales, cálidos y húmedos. En esos países, las plantas crecen en forma natural y espontánea, y a la sombra. Cuando las sacamos de estos hábitats, necesitamos adaptarlas y darles protección; ahí es cuando se transforman en plantas “de interior”.

Humedad del ambiente y del suelo

Estas plantas necesitan humedad en el ambiente (que no es lo mismo que humedad en el suelo) y temperaturas cálidas. Para garantizar la humedad en el ambiente de las plantas podemos conseguir un rociador y aplicarles el rocío a las hojas directamente. Otra manera es acercar recipientes con agua que al evaporarse genere humedad para reproducir el clima de sus lugares de origen.

Para controlar la humedad en el suelo podemos utilizar un tutor o palito en la tierra, si el tutor sale seco, entonces vamos a ver que la planta necesita riego; por el contrario, si sale húmedo, no va a necesitar.

Hay que tener en cuenta que mueren más plantas por exceso de riego que por falta de agua, así que debemos tener cuidado con este aspecto.

Lo que debemos evitar es que el suelo esté demasiado húmedo para que las plantas no se pudran. Entonces, en este equilibrio de humedad ambiente y humedad del suelo vamos a encontrar un balance que emule las condiciones naturales de la planta de interior.

Plantas de interior: oscuras, de hojas grandes y con pocas flores

Al ser plantas que crecen a la sombra, las plantas de interior tienen una característica de color. La mayoría de las especies que se desarrollan fuera de la luz solar directa tienen hojas de un verde más intenso, hojas más grandes y muchas son suaves. Son pocas las especies que tienen flores y las que las tienen producen flores pequeñas.

Estas características nos sirven para identificar las distintas plantas y reconocer si son aptas para el interior: si veo una planta con flores, es probable que no sobreviva en interior, mientas que si lo que tengo frente a mí es una planta con hojas grandes, de color oscuro y con poca flor, entonces, probablemente pueda llevarla a un interior.

Qué necesitan las plantas de interior

Las plantas de interior requieren también ambientes luminosos y estar protegidas de las corrientes de aire. Dependiendo de eso podemos buscarles un lugar en la cocina, habitación o baño. Cualquier ambiente es apto para sumar un toque verde si tenemos en cuenta la humedad, el clima y la luminosidad que va a necesitar para no forzar a las plantas.

Lo que debemos tener en cuenta es que una vez que vemos que la planta se adapta y crece, ésta se “enamora” del lugar y lo conveniente es no moverla para que no se ponga fea. ¿Y cómo darnos cuenta que el lugar no le gustó? Porque vemos que la planta no crece, que las puntas se ponen negras (esto significa exceso de agua), que las hojas están caídas (eso es falta de humedad).

Entre las cosas que sí debemos modificar periódicamente se cuentan:

*la maceta (a medida que la planta va creciendo) y

*el sustrato, al que es conveniente mejorar cada 3 meses y aplicar un fertilizante de liberación lenta para asegurarnos que tengan todos los nutrientes que necesiten y que la planta no se agote.

Cómo elegir plantas de interior

La temperatura ambiente es clave a la hora de elegir la variedad:

*Baja (ambiente fresco): la temperatura mínima es de 7 a 10°C y es lo que se recomienda para algunas especies típicas de interior, como la aucuba, aralia o la hiedra.

*Moderada (ambiente templado): la temperatura mínima ronda de 10 a 15°C y es ideal para plantas como clivia, aspidistra, esparraguera o cheflera.

*Alta (ambiente cálido): la temperatura mínima oscila entre 15 y 20°C, resulta la ideal para la mayoría de las plantas de interior como: drácenas, bromelias, orquídeas ó ficus.

Plantas de interior con poca luz, y otras de fácil cultivo

Las plantas de interior más resistentes y de fácil cultivo son:

Cissus: es una planta colgante de bellas hojas color verde oscuro que vive perfectamente en lugares con poca luz. Requiere riego regular en verano con abono líquido cada quince días y riego escaso en invierno.

Hiedra: es una de las plantas más agradecidas que existen. Vive sin problemas con poca luz y riegos regulares. Puede utilizarse como planta colgante o ponerle unos tutores para ir enredando las largas ramas.

Singonio: sus hojas en forma de flecha en un verde matizado resultan muy atractivas. No es exigente respecto a la luz ni a los riegos. Con muy pocos cuidados se obtiene una bella y tupida planta que puede vivir muchos años, trasplantándola de vez en cuando.

Tradescantia: con sus pequeñas y abundantes hojas de brillo metalizado es una estupenda planta tapiz apta para alegrar cualquier rincón del hogar. La humedad ambiental favorece su crecimiento.

Aspidistra: es un planta robusta, con largas hojas brillantes de un verde oscuro, en ocasiones jaspeadas. Llamada también popularmente “hojalata”, esta planta lo resiste todo, luz escasa y riegos dispersos aunque agradece un buen abono durante el verano.

Sanseviera: también llamada “Lengua de suegra”, es una planta rizomatosa de hojas largas y carnosas que mezclan en su coloración el verde oscuro y el blanco.