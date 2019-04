La clave para mejorar la efectividad, las relaciones y los resultados reside en empezar por modificar los propios paradigmas y conductas. A medida que la persona lo logra, aumenta la capacidad para influir de manera positiva en las personas que lo rodean, comenzando por las relaciones más importantes en la vida personal y profesional.

Todd Davis, director de relaciones humanas y vicepresidente ejecutivo de FranklinCovey, escribió en su libro Consigue lo mejor tú, de la editorial Paidós, algunos de los obstáculos más habituales con los que muchos tropiezan antes o después: culpar a los demás de los problemas, centrarse en lo urgente y no en lo importante, precipitarse para dar con la solución antes de entender el conflicto, entre otros. Desde su sabiduría, ofrece maneras sencillas y prácticas de evitar estos obstáculos en las relaciones y de ser mejores en lo que hacen.

En este contexto, 7 prácticas que el autor mencionó en su libro para construir relaciones efectivas en el trabajo y alcanzar los objetivos. Estos son:

Cada persona debe crear su propio clima

"¿Es capaz de mantener la calma incluso durante las tormentas?". El autor propone reforzar las relaciones personales si practican conductas proactivas. "Piense en una persona o en una situación que lo irrite o los lleve a reaccionar impulsivamente. Decida en este mismo instante cuál de las conductas siguientes pondrá en práctica la próxima vez que se encuentre en una situación similar.

De este modo, el especialista en recursos humanos, propone crear un espacio entre el estímulo y la respuesta contando hasta diez o diciéndole al interlocutor que necesita tiempo para reflexionar antes de responder.

Por otro lado, la persona a la que le cuesta mantener la calma, debe esforzarse por entender a la persona o la situación antes de reaccionar de manera definitiva. Otra de las prácticas es hacer un ejercicio de reconstrucción, es decir, pensar en una situación pasada que afectó de manera negativa la reactividad para no volver a hacerlo.

Crear el propio clima es vital, de acuerdo al autor, dado que limita su capacidad para influir de forma positiva en los demás y no ser un mártir de por vida.

Interpretar bien el rol de cada persona:

"¿Alguna vez ha logrado el éxito en un área de su vida en detrimento de otras?". De acuerdo al especialista en potenciar el talento de las personas en las organizaciones y en otros ámbitos de su vida, es importante pensar los roles en los que cada persona se desempeña pero también prestar atención a cuantos de ellos asume dado que es muy habitual sobreestimar la capacidad para prestar atención a muchas cosas a la vez.

De este modo, el profesional invita a la persona a evitar realizar demasiadas actividades así como asumir compromisos desde la mediocridad.

En el caso de no hacerlo, es muy probable que la persona se sienta culpable y con una falta de equilibro constante así como desatender una función importante durante tanto tiempo que cause daños graves en las relaciones asociadas a la misma o que la vida no le resulta gratificante.

Evitar el "síndrome del pinball"

"¿Alguna vez llega al final del día con la sensación de que no ha logrado nada que valga la pena?". De acuerdo al especialista, si la persona llega al final del día y tiene la sensación de que estuvo demasiado ocupado para hacer algo es muy probable que esté padeciendo el síndrome.

El conocido síndrome suele afectar en muchas ocasiones a los adictos al trabajo, que se abruman y no pueden centrar su atención en el objetivo. De este modo, el especialista propone una reorganización de objetivos conjunto a la rutina.

Con pequeñas acciones que se convierten en hábitos, imprimir un calendario y poner las tareas pendientes a cada día o llevarlas en el celular es importante para tener una visión real de los objetivos que intenta cumplir cada persona.

De ese modo, identificar las actividades urgentes y dejar de lado las que son menos importantes ayudará a determinar qué porción del tiempo dedica a lo urgente y a lo importante. En el supuesto caso de que un líder no tome cartas en el asunto y no decida implementar la práctica, corre peligro de no poder prevenir los problemas sino lidiar cuando ya es demasiado tarde.

Pensar en equipo y dejar de lado la identidad individual

¿"Percibe su capacidad para tener éxito o ganar únicamente a expensas de los demás"? El autor propone lograr un equilibrio entre el coraje y la consideración en las relaciones personales para tener una mirada de equipo.

El profesional, describió en su libro que este es un punto muy importante en todos los ámbitos. De este modo si la persona no logra entender esta visión, es posible que viva con el temor de que nunca es suficiente y le molesta el éxito de quienes lo rodean. Así como también logra victorias a expensas del éxito genuino a largo plazo o sus colegas no lo soportan.

Hablar menos y escuchar más

"¿Busca primero comprender antes de escuchar?". Uno de los regalos más profundos, según Todd, que le puede hacer una persona a otro ser humano es escucharlo. Para eso, el individuo debe deshacerse de los estorbos mentales, suspender su propia agenda y concentrarse y escuchar de verdad lo que quiere decir la persona.

Y es que estar verdaderamente presente ofrece un entorno seguro en el que las personas pueden aprender a escucharse a sí mismas, evaluar su propia conducta, diagnosticar sus propios problemas y diseñar sus propias soluciones.

Si la persona no está dispuesta a escuchar es posible que en muy raras ocasiones llegará al punto de la cuestión. Además perderá la oportunidad de ser influido por los demás y a su vez ejercer más influencia sobre ellos.

Hacer que la sinceridad sea algo seguro

"¿Hace que los demás se sientan cómodos siendo sinceros y diciéndoles la verdad?". De acuerdo al especialista en recursos humanos, son muchas las personas que reciben lo que otros perciben como si fuera una crítica y de ese modo, la persona decide no generar nuevas oportunidades para recibir de los demás los que asumen será una retroalimentación negativa.

En este contexto, el autor, enumeró ciertas técnicas para fomentar la humildad y derribar la negatividad que generan los comentarios de otras personas. Estos son:

-Asumir que son buenas intenciones.

-Solicitar una retroalimentación.

-Evaluar la retroalimentación.

-Ponerlo en práctica.

En el caso de que la persona no proponga un vínculo sincero, es probable que sus vínculos con los demás sean frágiles y pierdan la oportunidad de forjar relaciones profundas y basadas en la confianza.

Empezar con humildad

"¿No ha logrado mejorar algo de sí mismo en alguna ocasión por no ser capaz de deshacerse de su ego?". La palabra "humildad" procede del latín humilis que significa "bajo", sin embargo, no se expresa como una debilidad, miedo ni timidez, sino que todo lo contrario.

Para el especialista en recursos humanos, ser humilde significa deshacerse del ego porque una identidad auténtica es mucho más que tener un buen aspecto, necesitar tener todas las respuestas o ser conocido por los iguales. Sino que aquellas personas que cultivan la humildad como atributo, disponen de mucha energía para dedicar a los demás, siendo la clave para construir un carácter sólido y relaciones fuertes y significativas.

De este modo, el especialista reveló en su escrito que aquellas personas que carecen de humildad buscarán continuamente una validación externa que nunca será suficiente. Además perderá oportunidades de aprender dado que no escucha nunca a casi nadie que no sea él mismo.