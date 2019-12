Muchas veces la clave, más que en mostrarlo todo, está en dejarlo a la imaginación. Esta podría ser la razón de ser del audioporno, una tendencia que está revolucionando la industria de la pornografía. Consiste básicamente en historias eróticas sin imágenes, dirigidas exclusivamente al oído.

En años recientes se ha registrado un incremento del número de plataformas que lo ofrecen. Según el medio económico Forbes, en lo que va de año las start-ups dedicadas al audioporno recaudaron más de US$8 millones.

Pero ¿por qué se están volviendo tan populares?

Para la sexóloga Francisca Molero, directora del Instituto Iberoamericano de Sexología, con sede en Barcelona, hay varios factores. El primero de ellos es que en la sociedad en la que vivimos, hay "una hipertrofia de algunos sentidos. Por ejemplo, hay una sobresaturación de estímulos visuales", le explica Molero a BBC Mundo. "¿Qué ocurre cuando eso pasa? Que llega un momento en que ya no nos hace el efecto que nos hacía".

Por eso, según la experta las plataformas de audioporno o audioerótica recogen la demanda de una parte de la sociedad de utilizar los otros sentidos. Esa demanda se ve reflejada, según la experta, en que cada vez nos apuntamos más a cursos de cocina, o vamos a que nos den un masaje o a spas. Eso "tiene que ver con los sentidos", dice y, sobre todo, con ser consciente de que estamos utilizándolos.

El poder de la imaginación

Para Molero, en términos de erótica el oído es un sentido muy importante, ya que deja mucho más espacio a la imaginación. "La palabra tiene algo muy importante, y es que te permite imaginar muchas cosas", dice. "Entonces ¿cómo no va a ser el audioporno y el audioerótico un estímulo importante?"

Pero además, cuenta con la ventaja de que permite hacer otras cosas al mismo tiempo. "En la sociedad en la que estamos, en la que somos cada vez más individualistas, y que hacemos más cosas de manera individual, ponerse los audífonos es fácil y te permite hacer miles de cosas en esta sociedad multitarea".

Un enfoque feminista

Muchas plataformas de audioporno están fundadas por mujeres y tienen un enfoque feminista. "El porno visual no funciona para mujeres" le dijo Gina Gutierrez al medio estadounidense The New York Times. Gutierrez y su amiga Faye Keegan fundaron Dipsea, una aplicación de audioporno en la que las historias son grabadas con voces de actores profesionales.

La doctora Molero coincide y explica que el oído siempre ha sido un sentido fundamental para estimular a las mujeres. "Siempre que se hablaba de lo que excitaba a la mujer, se hablaba poco de los estímulos visuales; se hablaba fundamentalmente del oído, de las palabras, del tipo de palabras que te decían y cómo te las decían. Ocurría también en el hombre, pero siempre se ha planteado más para la mujer", dice la sexóloga.

En ese sentido resalta que la forma de consumir pornografía de hombres y mujeres es distinta. "El porno siempre ha sido territorio masculino. Ha sido un porno hecho para hombres y además con escenas de mujeres que hacían cosas que los hombres pensaban que gustaban a las mujeres, pero en realidad eso era mentira, les gustaban a hombres".

"Es un modelo absolutamente desigual, donde la mujer no existe, salvo como cuerpo, y como cuerpo estereotipado, y una imagen de que le gusta algo que no le gusta". El audioporno, sin embargo, tiene una aproximación más feminista. "Deja más a la imaginación. Las mujeres siempre hemos utilizado la literatura erótica como un estímulo, porque las palabras te permiten imaginarte de otra manera las cosas", señala Molero.

Fuente: BBC / MDZ