Haz lo que nazca de ti, obviamente, pero ten en cuenta que, aunque sintamos que 'todo vale', en realidad seguimos con nuestras vidas y esta es simplemente una situación que no controlamos y que nos hace sentir un poquito más vulnerables, sobre todo en cuestiones con exparejas recientes.

La psicóloga Paola García cuenta: "Si os quedó algo por resolver o tú todavía no has superado lo vuestro, seguro que sientes ese impulso. Escribir un 'hola, ¿qué tal?'. A eso te pueden estar llevando dos razones. La primera, porque sabes que verá el mensaje con un 100% de probabilidad.

Y, la segunda, porque no hay tentación de quedar en caso de que se preste cierta reconciliación o encuentro sexual. La reclusión a la que nos ha llevado el estado de alarma está distorsionando nuestra realidad (que, evidentemente, es diferente), pero no podemos dejarnos llevar por ningún 'todo vale', principalmente, porque el que estamos viviendo es un escenario falso. La principal pregunta que hemos de formularnos cuando sintamos la necesidad de hacerlo es: ¿le/la escribiría si estuviéramos en una situación normal? (Sin estado de alarma declarado en todo el país, vaya). Si la respuesta es 'no', aléjate lentamente de tu móvil".

La psicóloga continúa: "No pienses que es el momento de tratar o zanjar antiguas historias y desvía tu impulso por escribir a tu ex haciendo lo siguiente: coge una hoja de papel y haz una línea que divida el folio en dos. En la parte izquierda, apunta cómo te hace sentir el hecho de que él o ella no esté en tu vida (¿tranquila, estable, triste, con rabia, con templanza...?). En la parte derecha –haciendo acopio de tus recuerdos y pensando en cómo es tu ex– apunta qué te aportaría una conversación ahora mismo con él o ella (¿te ayudaría en algo, resolverías alguna cuestión que te inquieta, sabrías manejar tus emociones si no te contesta...?). Tras plasmar todas esas reflexiones en un papel –y hacerte la pregunta que exponíamos al comienzo del artículo–, valóralas y hazte una última pregunta: ¿te compensa realmente escribirle/a?".

Si aún así, la respuesta es 'sí', la psicóloga tiene una última recomendación: "intentad no echaros en cara nada, porque no habrá manera de hablar correctamente las cosas y/o salir de casa para que te dé bien el aire...".

Así que, para seguir evitando –en la medida de lo posible– que le escribas, aquí van unos cuantos consejos para distraerte.

CONSEJOS PARA EVITAR ESCRIBIR A TU EX DURANTE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS