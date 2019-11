Rosalía estrenó su nuevo video musical A Palé, en el que el beauty look de Frida Kahlo se hizo presente con su icónica uniceja. La cantante española reforzó este estilismo con con unos dientes dorados, anillos XXL y unas uñas larguísimas en tono nude, aunque la uniceja -un tanto más despeinada a cómo la llevó la artista mexicana hace más de 60 años- es lo que acaparó las miradas de más de uno. Este look, que bien podría llevar Frida Kahlo en el siglo XXI no surgió como una tendencia a masculinizarse. Más bien, contiene un mensaje en entrelíneas de empoderamiento y de amor propio; que ahora resuena más profundo por otras figuras como Emma Watson, su discurso feminista y el self-partnered.

Frida Kahlo se vestía como hombre porque así tapaba su pierna derecha, adelgazada por la polio, que después ocultaría con faldas largas. Su bigote y uniceja eran símbolos contra el machismo, mucho antes del debate sobre la depilación femenina. La pintora mexicana usó el vello facial para rebelarse contra la sociedad que le tocó vivir y que ahora Rosalía nos la recuerda, en tiempos no tan ajenos y de cambios. Si bien la Fridomanía se materializó con la película Frida de 2002, protagonizada por Salma Hayek, Kahlo sirve aún de inspiración para otras celebridades, sin importar el continente en el que se encuentren. Y Rosalía es un claro ejemplo de ello.

En el video musical, Rosalía no solo apuesta por el estilismo de Frida Kahlo, sino también hace referencia al cuadro de la Duquesa de Alba, pintado por Goya, al llevar un vestido blanco hasta el tobillo, con mangas de tul y holanes, seguido de un cinturón grueso en color escarlata. El inspirarse en estas dos mujeres le ha dado mayor sentido a la letra de A Palé : “Desde el día en que nací, traigo la estrella que llevo (…) sólo me protege a mí”, es la frase con la que Rosalía defiende su talento y cómo responde a las críticas que ha recibido por su origen y estilo. Sí, esos dedos acusadores con las que Frida Kahlo bien podría identificarse.

Fuente: Vogue