Las manchas en el sofá son consecuencia lógica de momentos de disfrute, en los que se descansa al tiempo que se toma algún tipo de bebida o se come relajadamente. Más allá de la importancia de lo estético, las manchas del sofá afectan a su higiene. No podemos olvidar que en algunos casos son restos orgánicos, que generan microorganismos y bacterias nocivas para la salud.

A continuación, distintos tips para sacar las manchas más comunes:

* Trucos para eliminar las manchas de vino en el sofá

Para quitar las manchas de vino de la tapicería del sofá tienes dos opciones, una a base de limón y sal y otra con detergente de lavavajillas.

- Opción número 1: Limón, sal, agua con gas y jabón.

Empapa la mayor parte que puedas del vino derramado con papel de cocina. Deberás apretar hasta que notes la ausencia de humedad. Una vez que esté seco, pasarás a aplicar la solución con limón y sal.

Para ello, echa un chorro de agua de sifón sobre la mancha. Si no tienes, puedes utilizar agua con gas. A continuación, echa sal fina en la mancha, dejando que absorba de nuevo el vino. Pon unas gotas de limón encima de la mancha, y deja que actúe entre cinco y diez minutos. Por último, lava con agua y jabón y deja secar. Preferiblemente al Sol.

- Opción número 2: Detergente de lavavajillas sin lejía.

Esta segunda solución es más rápida, pero menos ecológica aunque también eficaz. En este caso, empaparás con polvos de talco toda la superficie en la que haya caído el vino. Tratando de nuevo de absorber la máxima cantidad que puedas. Sucederá cuando veas que adquieren un color rojizo.

Después, mezcla el lavavajillas con agua. En una proporción de tres partes de agua por una de lavavajillas que no contenga lejía. Aplícalo después con una toalla limpia, hasta que la mancha desaparezca.

* Trucos para eliminar del sofá las manchas de café

Aunque lo recomendable es actuar en cuanto el café ha caído, hay dos opciones. Uno de ellos para una mancha que acaba de producirse y otro, si es antigua y no se eliminó en su momento.

- Opción número 1: Quitar una mancha de café reciente con sal y vinagre

En este caso, te recomendamos en primer lugar que pases un paño de microfibra por la superficie manchada. Cuanto más líquido absorbas en este primer paso mejor.

En segundo lugar, mezcla a partes iguales la sal y el vinagre. Formando una solución de ambos elementos. Frota con ella la mancha, y cúbrela con un paño seco. Déjala actuar durante veinte minutos y observa el resultado. Si la mancha no se ha ido del todo, aprieta con el paño hasta extraer la humedad restante.

- Opción número 2: Quitar una mancha de café antigua

En ese caso, lo primero que deberá aplicarse es agua fría. Si el sofá tiene funda, la dejaremos en remojo. Posteriormente, aplicaremos glicerina. Para por último aclarar con agua tibia.

* Trucos para eliminar del sofá las manchas de frutas

Las manchas de frutas son incómodas y pegajosas. Y además dejan fácilmente restos orgánicos que interfieren con la correcta higiene del sofá. Para quitarlas, podéis utilizar uno de estos dos trucos:

- Opción número 1: Quitar la mancha con agua oxigenada

Hazte para ello con un paño, preferiblemente de microfibra. Y aplica agua oxigenada. Con este remedio, además de quitar la mancha, estarás eliminando bacterias por oxidación.

- Opción número 2: Quitar la mancha en un sofá de piel con jugo de limón

Los sofás de piel tienen la ventaja de ser menos porosos. Pero no por ello debemos demorarnos a la hora de quitar las manchas de zumos o frutas.

Para hacerlo nos serviremos de jugo de limón, que aplicaremos sobre el sofá. Para posteriormente humedecer con agua tibia. Con el jugo de medio limón tendremos suficiente para casi todas las manchas.

* Trucos para eliminar las manchas de tinta del sofá

- Opción número 1:

Lo único que tendrás que hacer será utilizar un trapo de microfibra con un poco de sal. Humedece el primero, con agua tibia, y úntalo después con cloruro sódico. Si lo haces, verás que poco a poco la mancha comienza a desaparecer.

- Opción número 2: Quitar manchas de tinta de la funda de un sofá

En este caso, da igual el tamaño de la mancha. Lo importante es que puedas quitar sus fundas, que meterás en remojo con leche templada durante veinticuatro horas.

Una vez pasado este periodo de tiempo, frotarás las manchas con un cepillo humedecido también en leche templada.

* Trucos para eliminar del sofá las manchas de chicle

- Opción número 1: Congelar la superficie en la que está pegado el chicle

El frío es especialmente útil a la hora de ayudar a deshacernos del chicle. Para eliminarlo a través de este método, quitaremos primero con los dedos todo el chicle que no esté pegado a los tejidos. Después, utiliza una bolsa llena de hielos para cubrir la superficie. Y dejar que actúe hasta que el chicle se haya congelado. A continuación tendrás que proceder al raspado de la superficie con un cuchillo que no esté afilado, con cuidado de no dañar el tejido. Con un cepillo de dientes podrás quitar el excedente restante.

Por último, si ha quedado grasa en forma de surco, mezcla las tres cuartas partes de agua caliente en un vaso con una cuarta parte de vinagre y una cucharada de lavavajillas. Y aplica la solución en la zona con un paño húmedo.

- Opción número 2: Remojar el chicle en jugo de limón o vinagre caliente

Pon en un barreño vinagre caliente o jugo de limón, de tal forma que tome contacto con la parte afectada por el chicle. Déjalo en remojo cuatro horas o toda la noche, dependiendo de la dureza del chicle.

Antes de hacerlo, haz una pequeña prueba en una esquina de la tela, para ver si la naturaleza del tejido lo hace desteñir.

Fuente: Hygiene Plus