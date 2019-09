Las uñas son parte de los espacios de nuestro cuerpo donde podemos expresarnos y llevar diseños durante un tiempo que muestran una porción de nuestra personalidad y estilo. Son los pequeños lienzos de la mano: podemos lucirlas limpias, lisas, largas, cortas, con brillos, dibujos y todos los colores del arcoiris.

En el último tiempo, apareció una tendencia en el mundo de la moda que se tradujo a las prendas, accesorios y calzado: las transparencias. Vimos tacos de plástico transparente, parches en las zapatillas que revelan divertidas medias, carteras que no ocultan nada y anteojos de sol con marcos que dejan pasar la luz. Para el comienzo de la primavera, llega esta moda al mundo de la manicura.

Con una vibra futurista, aparecieron la uñas transparentes. Sin embargo, no son completamente invisibles, sino que llevan sobre ellas una explosión de color. Este look se logra de la siguiente manera: primero se aplican uñas de acrílico completamente transparentes. Luego se liman para lograr la forma deseada, que puede ser redonda, rectangular o en punta. Sin embargo, para alcanzar las que están en los videos, conviene que sean más largas que los dedos. Esto permite que se vea verdaderamente que no son opacas y se deja pasar la luz a través de ellas.

Finalmente, se mezcla un esmalte protector con uno del color deseado para que se vuelva translúcido. Se recomienda usar colores claros o neon para un mejor resultado. Se aplica una fina capa sobre las uñas de acrílico y se deja secar.

El efecto es muy original y refrescante para enfrentar los meses de calor que tenemos por delante: tienen el aspecto de helados al agua, caramelos u ositos de gomita. La creadora de esta tendencia, Jessica Washick, contó que su inspiración fueron las sandalias de goma transparentes que usaban los chicos a fines de los 90s y principio de los 2000: por eso las bautizó “Jelly Nails” (uñas gelatina).

Fuente: La 100