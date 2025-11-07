La estrella en la punta del árbol de Navidad fue indispensable durante muchos años. Sin embargo, este año hay una nueva tendencia que pisa fuerte y la deja atrás, siendo una opción más elegante y con personalidad.
Se trata del lazo XL. Esta alternativa se puede adoptar en varios colores, desde el clásico rojo hasta tonos más neutros.
Por qué el lazo XL es el nuevo favorito de la Navidad
Los lazos grandes y vistosos se convirtieron en el nuevo objeto de deseo para quienes buscan una Navidad con estilo propio.
La clave está en el efecto visual, ya que un lazo XL ocupa la punta del árbol y se transforma en el foco absoluto de la decoración, sin necesidad de sumar luces o adornos extra. Además, aporta un toque escultural y moderno, pero sin perder la calidez que todos buscan en estas fechas.
Ventajas del lazo XL: elegancia, versatilidad y un toque personal
- Versatilidad total: Los lazos pueden ser de terciopelo, satén, organza, estampados o metalizados. Así, cada uno puede elegir el material y color que mejor combine con su casa, desde los tonos clásicos hasta los más jugados.
- Menos es más: Un solo lazo grande basta para darle personalidad al árbol, sin recargarlo ni perder la esencia navideña.
- Sensación artesanal: Muchos eligen lazos hechos a mano o seleccionados especialmente, para que el árbol refleje el estilo y la historia de cada familia.
Cómo sumarte a la tendencia del lazo XL
- Elegí el tamaño justo: El lazo debe ser lo suficientemente grande para destacar, pero sin desproporcionar el árbol.
- Material y color: Apostá por telas ricas como terciopelo o satén, y colores que contrasten o acompañen tu decoración: borgoña, verde bosque, crema o metalizados cálidos son los más buscados.
- Fijación segura: Como va en la punta y puede pesar, asegurate de sujetarlo bien al bastón del árbol o con clips especiales.
- Colas largas: Si querés un efecto más elegante, sumá colas largas que caigan por el árbol y combinen con otras cintas.
- Protagonismo absoluto: Evitá mezclar el lazo con otros toppers como ángeles o estrellas grandes. El lazo XL se luce solo.