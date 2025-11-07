Adiós a la estrella en la punta del árbol: el adorno moderno que se impone esta Navidad La decoración navideña se reinventa y el clásico adorno de la punta cambia de protagonista. Conocé de qué se trata.

La estrella en la punta del árbol de Navidad fue indispensable durante muchos años. Sin embargo, este año hay una nueva tendencia que pisa fuerte y la deja atrás, siendo una opción más elegante y con personalidad.

Se trata del lazo XL. Esta alternativa se puede adoptar en varios colores, desde el clásico rojo hasta tonos más neutros.

Por qué el lazo XL es el nuevo favorito de la Navidad

Los lazos grandes y vistosos se convirtieron en el nuevo objeto de deseo para quienes buscan una Navidad con estilo propio.

El lazo es la nueva tendencia en decoración de árbol de Navidad.

La clave está en el efecto visual, ya que un lazo XL ocupa la punta del árbol y se transforma en el foco absoluto de la decoración, sin necesidad de sumar luces o adornos extra. Además, aporta un toque escultural y moderno, pero sin perder la calidez que todos buscan en estas fechas.

Ventajas del lazo XL: elegancia, versatilidad y un toque personal

Versatilidad total: Los lazos pueden ser de terciopelo, satén, organza, estampados o metalizados. Así, cada uno puede elegir el material y color que mejor combine con su casa, desde los tonos clásicos hasta los más jugados.

Menos es más: Un solo lazo grande basta para darle personalidad al árbol, sin recargarlo ni perder la esencia navideña.

Sensación artesanal: Muchos eligen lazos hechos a mano o seleccionados especialmente, para que el árbol refleje el estilo y la historia de cada familia.

Cómo sumarte a la tendencia del lazo XL