Armá tu huerta: las plantas que se cultivan en septiembre para cosechar en el verano Sembrar frutas y verduras en un espacio reducido es posible, siempre que se cumplan ciertas condiciones fundamentales.

A solo dos semanas para el comienzo de la primavera, los balcones se convierten en una excelente opción para quienes buscan cultivar alimentos frescos y no tienen un jardín o patio para hacerlo. En este contexto, septiembre marca el comienzo de una temporada clave para sembrar diferentes hortalizas.

A diferencia de lo que muchos pueden pensar, no hace falta tener un inmenso espacio disponible: solo hace que dé el sol, macetas profundas y prestar atención al riesgo. Con esos simples pasos, se puede tener una huerta casera en un balcón y aprovechar los beneficios de esta época del año, que ofrece temperaturas ni muy frías ni muy elevadas y un aumento de las horas de luz en comparación con el invierno.

Las mejores hortalizas que se siembran en septiembre y se cosechan en verano

No todas las verduras tardan el mismo tiempo en crecer ni tampoco tienen las mismas necesidades. Por eso, es importante conocer cuáles son las especies más adecuadas para sembrar al inicio de la primavera con el objetivo de cosecharlas durante el verano.

En general, septiembre es el mes ideal para comenzar con cultivos de ciclo medio o largo, especialmente en zonas con buena exposición solar. Estas son algunas de las opciones más recomendadas:

Tomate: es importante plantarlo en macetas que tengan al menos 30 centímetros de profundidad. También es importante ponerle tutores para sostener el tallo y darle un riego regular. Se recomienda ubicarlo en zonas con al menos seis horas de sol diarias. La cosecha se da entre 70 y 90 días después de haberlo sembrado.

La cosecha de tomate se da entre 70 y 90 días después de haberlo sembrado. (Foto: Freepik)

Zapallito y zucchini: necesitan contenedores amplios, una buena ventilación y mucho riego. El zapallito comienza a dar frutos entre 40 y 60 días después de la siembra y la cosecha es escalonada, es decir que la planta sigue produciendo mientras estén las condiciones dadas. En tanto, el zucchini demora entre 45 y 55 días para comerlos en su mejor momento.

Los zapallitos pueden plantarse sin problemas en un balcón. (Foto: Adobe Stock)

Berenjena: requiere macetas profundas, bastante luz y temperaturas cálidas. Es fundamental evitar el exceso de riego: prefiere una menor frecuencia, pero de manera abundante. El ciclo hasta la cosecha es más largo que en otras hortalizas: suele estar lista entre 90 y 120 días después de la siembra, por lo que en general se recolectan los primeros frutos hacia enero o febrero

La berenjena suele estar lista entre 90 y 120 días después de la siembra. (Pixabay)

Ají y morrón: se adaptan en macetas grandes, siempre con exposición solar directa. Necesitan riego frecuente, pero sin que se formen charcos. Se pueden empezar a cosechar a partir de los 90 días, cuando los frutos cambian de color y alcanzan su tamaño ideal.

Los morrones pueden utilizarse para acompañar todo tipo de comidas. (Foto: Unsplash)

Pepino: es una hortaliza trepadora que crece mejor si se cultiva de manera vertical con la ayuda de mallas, cañas o sogas para que sirvan de guía para los tallos. Necesita bastante agua, pero con buen drenaje para evitar hongos. Si tiene una buena exposición a la luz del sol, los pepinos se pueden empezar a recolectar entre 50 y 70 días después de haberlos sembrado.

Los pepinos crecen mejor si se cultiva de manera vertical.

Los requisitos básicos para poner una huerta en el balcón

Hacer una huerta casera en un balcón es posible a pesar del espacio reducido, pero depende algunos factores fundamentales: