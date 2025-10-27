Así es el accesorio que reemplaza al pañuelo y se volvió tendencia total Dejá atrás los clásicos de siempre: la vincha volvió con todo y se convirtió en el accesorio más canchero del momento.

Si pensabas que el bucket hat o el pañuelo anudado eran los reyes del street style, es momento de darles un descanso. La vincha volvió desde los 90 y los 2000 para reclamar su lugar en el podio de las tendencias. Y lo mejor: transforma cualquier look en cuestión de segundos.

Este accesorio, que fue furor en los años de Mean Girls y Gossip Girl, se reinventó y hoy es el favorito de influencers y celebrities, que la usan tanto para levantar un peinado simple como para sumar un toque de color o despejar el rostro con estilo.

Por qué la vincha es el accesorio del momento

La clave está en su versatilidad: queda bien con el pelo suelto, atado, con ondas o con rulos. Hay versiones para todos los gustos —desde las finitas y minimalistas hasta las más anchas, con brillos o estampados llamativos— y eso la convierte en una opción que se adapta a cualquier ocasión.

Además, es ideal para esos días en los que el pelo no coopera. ¿Tenés frizz o poco tiempo? La vincha se convierte en tu mejor aliada. En segundos, levantás un outfit básico y le das ese toque fashionista sin esfuerzo.

Las referentes de moda ya la incorporaron en sus looks diarios y no paran de mostrarla en redes: vinchas de terciopelo, de tela, con detalles metálicos o incluso deportivas se mezclan con estilos de todo tipo, marcando tendencia con cada aparición.

Cómo usar la vincha y sumarte a la tendencia

No hay reglas fijas. Podés llevarla con un peinado prolijo o con el pelo suelto y despeinado para un look más relajado. Las vinchas anchas tipo acolchonadas son perfectas para un estilo preppy, mientras que las de satén o con brillos levantan cualquier outfit de noche.

Animate a combinarla con prendas oversized, vestidos románticos o un conjunto deportivo: la vincha es ese detalle que cambia todo. Y lo mejor, podés usarla tanto de día como de noche, en la oficina, una salida o una cita.

¿Te animás a dejar de lado el bucket hat y el pañuelo? La vincha llegó para quedarse y promete ser el accesorio infaltable del año.