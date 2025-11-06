Bicarbonato y sal gruesa: la combinación alemana para dejar los acolchados como nuevos Conocé el paso a paso para mantener tu acolchado limpio y libre de olores sin usar el lavarropas.

Mantener los acolchados limpios y frescos puede ser un verdadero desafío, sobre todo durante los meses fríos, cuando cuesta más lavarlos y secarlos. Sin embargo, desde Alemania llegó un truco casero que promete dejarlos como nuevos sin usar el lavarropas y con muy poco esfuerzo.

El secreto está en mezclar bicarbonato de sodio y sal gruesa dentro de pequeñas bolsitas de tela que se colocan sobre la funda del acolchado.

Estos dos ingredientes naturales tienen propiedades que eliminan olores, absorben la humedad y combaten bacterias, y dejan la ropa de cama limpia y lista para usar.

Cómo se hace el método, paso a paso

Prepará las bolsitas: usá una tela fina (puede ser gasa o un pedazo de sábana vieja). Agregá los ingredientes: colocá dos cucharadas de bicarbonato de sodio y dos de sal gruesa en el centro de la tela. Cerrá bien las bolsas con hilo o una bandita elástica para que el contenido no se derrame. Distribuilas sobre el acolchado, especialmente en las esquinas y el centro. Dejá actuar entre 24 y 48 horas. Después de ese tiempo, el acolchado recuperará su frescura y suavidad.

Las bolsitas de tela de bicarbonato y sal gruesa sirven para eliminar los malos olores.

Por qué funciona este truco

El bicarbonato de sodio absorbe la humedad y neutraliza los malos olores, lo que evita el olor a encierro.

La sal gruesa ayuda a eliminar bacterias, repele la humedad y mantiene un ambiente más seco y limpio.

Juntos forman un combo natural y efectivo para conservar los acolchados frescos durante todo el año, especialmente en invierno, cuando cuesta más ventilarlos o lavarlos con frecuencia.

Precauciones y recomendaciones