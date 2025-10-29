¿Brasilero o brasileño?: lo correcto, según las RAE La Real Academia Española explicó las formas correctas.

Muchos argentinos usan “brasilero” al hablar de alguien nacido en Brasil, pero en otros países prefieren “brasileño”. La duda es tan común que la Real Academia Española (RAE) tuvo que intervenir para aclararlo.

La RAE confirmó que ambas palabras son correctas, tanto “brasileño” como “brasilero”. Las dos están registradas en el Diccionario de la lengua española (DLE), aunque la primera es la forma más extendida en España y la segunda tiene un uso muy frecuente en Argentina, Uruguay y Paraguay.

Para dejarlo claro, la RAE explicó que no se trata de un error, sino de una diferencia de preferencia regional, algo habitual en el idioma. Ambas opciones son válidas para referirse a una persona o cosa de Brasil.

Brasileño, -a: natural de Brasil.

Brasilero, -a: variante de brasileño, usada principalmente en el Río de la Plata.

Decir “brasilero” no está mal, pero “brasileño” es la forma más neutral y reconocida en todos los países hispanohablantes. Si el contexto es informal o local, cualquiera de las dos funciona perfectamente.