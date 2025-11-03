Chau al mosquitero de siempre: la opción moderna que todos querrán en 2026 Conocé cómo funciona este sistema y qué beneficios tiene para los integrantes de la casa.

Las telas mosquiteras fueron por muchos años un importante elemento combativo contra los bichos que quieren ingresar a tu casa. Pero, en los últimos años, una nueva alternativa parece reemplazarlos y promete ser tendencia en el futuro.

Se trata de los mosquiteros plegables o plisados, un sistema práctico que se abre y cierra de forma lateral como un acordeón.

Este tipo de protección empezó a imponerse en ventanales, balcones y puertas. A diferencia de los mosquiteros tradicionales, no bloquea la vista exterior y se puede abrir en tan solo segundos.

Por qué los mosquiteros plegables son la nueva tendencia en las casas

Las mosquiteras plisadas ofrecen una solución que combina protección contra insectos con un diseño mucho más liviano y prolijo. A diferencia de las tradicionales, no acumulan polvo, son fáciles de limpiar y se pueden retraer por completo cuando no se usan.

Los mosquiteros plegables son más prácticos y tienen varios beneficios.

Su estructura permite que se mantengan tensas sin marcos pesados, adaptándose a diferentes tamaños y estilos de aberturas. Son ideales para ventanales amplios y accesos a galerías, donde la movilidad es clave.

El mantenimiento es mínimo: alcanza con pasar un paño suave o soplar el polvo de los pliegues. Además, no se deforman fácilmente y vienen en una amplia variedad de colores y acabados, lo que las hace aptas tanto para ambientes modernos como rústicos.

Otro punto a favor es que permiten el paso del aire sin generar sensación de encierro, algo muy valorado en viviendas donde se prioriza la ventilación natural.

Las mosquiteras plisadas pueden integrarse de manera casi invisible cuando están retraídas. Su mecanismo de apertura y cierre rápido es ideal para familias con chicos, adultos mayores o quienes manipulan puertas varias veces al día.