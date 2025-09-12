Muchas personas utilizan la máquina de coser para hacer un dobladillo a sus prendas ¿No cuentas con este instrumento en tu hogar? Aquí te compartimos un truco casero ideal para que realices esta tarea.
En el mundo de la costura, es habitual hacer dobladillos a pantalones y otras prendas. El dobladillo no es otra cosa que el remate o la terminación que se hace en el borde de ropa que ya fue confeccionada, la cual debe ser invisible para otorgarle un toque distinto.
La función principal del dobladillo es que la prenda no se deshilache y por lo general se suele recurrir a las máquinas de coser para realizar esta tarea. Sin embargo, también puede realizarse a mano o mediante otras formas.
Una manera alternativa de hacer un ruedo
Realiza un ruedo o dobladillo perfecto sin máquina de coser en simples pasos. Solo necesitarás una cinta mágica, un paño y una plancha.
- Dobla tu prenda hasta donde quieras el dobladillo
- Voltea la prenda para planchar por el reverso. De esta manera, evitarás que se abrillante
- Coloca un paño húmedo sobre el dobladillo para marcarlo y plancha a temperatura máxima
- Desdobla la tela y asegúrate que se haya marcado el nuevo doblez
- Emplea cinta de tela adhesiva o cinta mágica para medir el dobladillo
- Corta la cinta que vas a usar, centra y acomoda
- Con la cinta en medio, dobla nuevamente el dobladillo
- Humedece nuevamente un paño y colócalo sobre el dobladillo
- Plancha a máxima temperatura y aplicando presión para que el pegamento de la cinta se derrita y se peque el dobladillo