Cómo acortar el largo de un pantalón sin tener máquina de coser Un video muy fácil para los que necesiten hacerle el ruedo a un pantalón.

Muchas personas utilizan la máquina de coser para hacer un dobladillo a sus prendas ¿No cuentas con este instrumento en tu hogar? Aquí te compartimos un truco casero ideal para que realices esta tarea.

En el mundo de la costura, es habitual hacer dobladillos a pantalones y otras prendas. El dobladillo no es otra cosa que el remate o la terminación que se hace en el borde de ropa que ya fue confeccionada, la cual debe ser invisible para otorgarle un toque distinto.

La función principal del dobladillo es que la prenda no se deshilache y por lo general se suele recurrir a las máquinas de coser para realizar esta tarea. Sin embargo, también puede realizarse a mano o mediante otras formas.

Una manera alternativa de hacer un ruedo

Realiza un ruedo o dobladillo perfecto sin máquina de coser en simples pasos. Solo necesitarás una cinta mágica, un paño y una plancha.

Dobla tu prenda hasta donde quieras el dobladillo

Voltea la prenda para planchar por el reverso. De esta manera, evitarás que se abrillante

Coloca un paño húmedo sobre el dobladillo para marcarlo y plancha a temperatura máxima

Desdobla la tela y asegúrate que se haya marcado el nuevo doblez

Emplea cinta de tela adhesiva o cinta mágica para medir el dobladillo

Corta la cinta que vas a usar, centra y acomoda

Con la cinta en medio, dobla nuevamente el dobladillo

Humedece nuevamente un paño y colócalo sobre el dobladillo

Plancha a máxima temperatura y aplicando presión para que el pegamento de la cinta se derrita y se peque el dobladillo