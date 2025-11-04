Cómo eliminar el mal olor del tacho de basura con un simple truco con sal Este ingrediente no solo sirve para condimentar comidas, sino también para mantener la limpieza y el orden del hogar.

El mal olor en el tacho de basura es uno de los inconvenientes más comunes en cualquier casa. Basta con que los residuos se acumulen unas horas para que el aroma se esparza por la cocina o el baño y resulte casi imposible de eliminar.

Pero existe un truco casero tan simple como efectivo que puede ayudarte a evitar este problema. Solo necesitás un poco de sal gruesa y una servilleta o papel absorbente.

Antes de colocar la bolsa de basura, poné una servilleta con sal gruesa en el fondo del tacho. Este ingrediente actúa como un absorbente natural: elimina la humedad y retiene los líquidos que suelen acumularse en el fondo, los principales responsables del mal olor.

Además, la sal tiene propiedades antibacterianas y desinfectantes, lo que ayuda a reducir la proliferación de bacterias que generan ese aroma desagradable.

La sal al fondo del tacho absorbe la humedad y los malos olores de la basura.

Cómo aplicar el truco paso a paso

Limpia bien el tacho con agua y jabón o vinagre antes de empezar. Colocá una capa de sal gruesa o una servilleta con sal en el fondo. Poné la bolsa de basura como hacés habitualmente. Renová la sal cada vez que cambies la bolsa para mantener el efecto.

Este método funciona tanto en tachos de cocina como de baño, y también en los que se usan para residuos orgánicos o pañales.

Además de ser un ingrediente accesible y presente en todas las cocinas, la sal es segura, natural y no contamina el medio ambiente. No necesita productos químicos ni aerosoles perfumados para cumplir su función.