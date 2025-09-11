Como preparar un aromatizador casero con poder relajante Un video que se viralizó rápidamente en redes sociales permite hacer en casa un climatizador que cambia las perspectivas.

Vivimos tiempos convulsionados en los que los nervios y la tensión están siempre a flor de piel. Por eso es clave que, cuando llegamos a casa, podamos decirle adiós al estrés y relajarnos completamente. Más allá de que el hogar siempre es un bálsamo para recuperar energías, calmar los ánimos y disfrutar de nuestro rincón de paz, hay recursos que potencian estas sensaciones agradables.

En ese sentido, este ambientador casero que causó furor en redes sociales hará que puedas respirar profundo y sentir la máxima relajación. La idea es que te sientas en otro mundo, muy distinto al que te lleva la vorágine cotidiana y los problemas del día a día.

Un video publicado en Instagram por la usuaria Saaida Borrajo, en su cuenta @dehuertayjardin, que se hizo viral muy rápidamente, dio la clave para hacer en casa este aromatizador con poderes especiales. Es muy sencillo de armar y los ingredientes se consiguen con facilidad.

Ingredientes

Agua

Alcohol fino

Aceite esencial de lavanda

Colorante

Lo primero que necesitarás para preparar este ambientador de aroma relajante es encontrar un recipiente de boca estrecha. Que el envase tenga una salida pequeña es clave porque eso hará que el líquido demore más tiempo en evaporarse, con lo cual su efecto será más duradero.

Una vez que tenemos el recipiente listo agregamos agua hasta completar una cuarta pase de su capacidad. El resto del envase lo tenés que llenar con alcohol fino, cuya función será dispersar el aroma en todo el ambiente.

Después hay que sumar tres cucharadas de aceite esencial de lavanda. La usuaria que publicó este método eficaz para decirle adiós al estrés hizo foco en que este producto reduce los niveles de cortisol y promueve la calma. “Es ideal para calmar la mente”, explicó.

El toque especial de este ambientador consiste en agregarle un colorante alimenticio acorde a la tonalidad del ambiente, para que también haya una sintonía visual que genere una sensación de confort pleno. Aunque parezca un detalle menor, el hecho de que los colores tengan una combinación justa colabora a generar un ambiente relajado en el que todo está en orden.

El paso final es introducir en el envase las varillas. Cuántas más pongas, mayor será el efecto aromático que se logrará. Con un pico de unos dos centímetros de diámetro se podrán utilizar una decena de varillas.

En el posteo, muchos usuarios preguntaron qué varillas se deben utilizar y la respuesta fue que las comunes son las de ratán, bambú o fibra, debido a su porosidad y permeabilidad natural. Eso hace que puedan absorber el líquido con la esencia y esparcir el aroma gradualmente al entrar en contacto con el aire.

Efectos del aromatizador casero

La lavanda tiene propiedades relajantes que reducen el estrés y fomentan la tranquilidad.

Este olor agradable hace que se genere un ambiente acogedor que transmite serenidad.

Neutraliza los malos olores que pueden prevenir de mascotas, baños o residuos.

La lavanda, así como el aceite de manzanilla, es conocida por sus propiedades para promover el sueño. Poner el ambientador cerca del dormitorio ayudará a crear un ambiente perfecto para el sueño y hará que la calidad del descanso sea mejor.

Datos clave