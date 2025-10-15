El color es una herramienta clave en la decoración del hogar. Puede transformar por completo la sensación de un espacio: hacerlo más luminoso, cálido o, por el contrario, hacerlo parecer más chico de lo que realmente es.

Elegir los tonos equivocados en paredes o muebles puede reducir visualmente los ambientes, especialmente en casas o departamentos con poca luz natural.

Por eso, identificar cuáles son los colores que “achican” los espacios es fundamental para lograr lugares más equilibrados y confortables.

Los tres colores que hacen ver más chico un ambiente

  • Negro

Aunque aporta elegancia, el negro puede resultar contraproducente en habitaciones con poca iluminación. Al absorber la luz, genera un efecto cerrado o asfixiante que reduce la sensación de amplitud.

Los especialistas recomiendan usarlo solo en detalles decorativos, marcos o muebles puntuales, y evitarlo en paredes o techos completos.

El negro absorbe la luz, creando un efecto cerrado que reduce la sensación de amplitud.
  • Rojo oscuro

Es un color lleno de energía, pero en sus tonos más intensos puede saturar el ambiente y hacerlo parecer más cerrado. Cuando se aplica en superficies grandes —como paredes o cortinas—, limita la sensación de aire y profundidad.

En dormitorios o salas pequeñas incluso puede afectar el descanso, por eso se sugiere usarlo en pequeñas dosis o en accesorios.

El rojo oscuro satura y limita la sensación de profundidad, haciendo el ambiente más cerrado
  • Marrón

El marrón transmite calidez, pero en ambientes chicos puede generar un efecto pesado. Usado en exceso, quita luminosidad y achica visualmente el lugar.

MIRA TAMBIÉN

La clave está en equilibrarlo con tonos claros, beige o cremas, o reservarlo para muebles, textiles o detalles decorativos.

El marrón, si se usa en exceso, genera un efecto pesado que quita luminosidad y achica visualmente el lugar

Cómo elegir los tonos que hacen ver tu casa más amplia

Si querés que tu casa se vea más amplia y luminosa, apostá por tonos neutros y claros como el blanco, el gris perla o los pasteles suaves. Estos colores reflejan mejor la luz y crean una sensación de mayor espacio y armonía.

Colores Decoración Hogar Moda