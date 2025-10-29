El método con papel aluminio que deja las ollas como nuevas en 5 minutos Conocé este método casero, económico y eficaz para eliminar la grasa y las manchas difíciles, sin usar productos abrasivos.

Aunque su función principal es envolver alimentos o tapar fuentes, el papel aluminio también puede usarse para limpiar ollas y sartenes con restos de comida. Con este truco casero, tus cacerolas van a quedar como nuevas en 5 minutos al usar solo un pedazo de aluminio.

Cómo limpiar las ollas con papel aluminio

Realizar este método es simple: solo vas a necesitar unos minutos y no vas a requerir productos químicos costosos. Con un pedazo de aluminio y un poco de agua o detergente, vas a poder eliminar con facilidad los restos de comida y la grasa pegada.

El paso a paso para limpiar las ollas

Cortá un pedazo de papel aluminio de alrededor de unos 30 cm. Hacelo bolita pero sin compactarlo demasiado, para que mantenga su textura rugosa. Humedecé la superficie: podés usar agua caliente o un poco de detergente. Frotá con suavidad: hacelo en movimientos circulares hasta eliminar la grasa o el resto de comida. Enjuagá y secá: vas a notar cómo las ollas recuperan su brillo original en tan sólo 5 minutos.

Con una pequeña bolita de aluminio podés dejar tus ollas como nuevas.

Aunque el truco es bastante sencillo y eficiente, hay ciertas precauciones que tomar para no arruinar la olla o sartén que se necesite limpiar.

Qué precauciones tenés que tener