El símbolo chino que atrae fortuna: dónde ubicar el dragón de la suerte Conocé cómo aprovechar al máximo este amuleto que va mucho más allá de la decoración.

En muchas casas y espacios de trabajo, el dragón de la suerte ocupa un lugar especial. A primera vista parece un simple adorno, pero en realidad es un poderoso símbolo de prosperidad, protección y energía positiva, con raíces profundas en la cultura china.

Para las tradiciones orientales, el dragón representa la fuerza, la sabiduría, la autoridad y la buena fortuna. Por eso, no es casual que cada vez más personas elijan incorporar este amuleto en sus ambientes: se cree que ayuda a abrir caminos, atraer oportunidades y mantener alejadas las energías negativas.

Dónde ubicar el dragón de la suerte para potenciar su energía

La ubicación del dragón es clave para activar su poder. Según el Feng Shui, su posición debe permitirle “vigilar” el espacio y canalizar el flujo energético de manera armoniosa.

En el hogar: lo ideal es ubicarlo cerca de la entrada principal, mirando hacia adentro. De esta manera, el dragón “invita” a la buena fortuna a ingresar y protege a quienes viven en la casa.

lo ideal es ubicarlo cerca de la entrada principal, mirando hacia adentro. De esta manera, el dragón “invita” a la buena fortuna a ingresar y protege a quienes viven en la casa. En el trabajo: si buscás potenciar el éxito profesional, poné el dragón en tu escritorio o en una repisa, siempre orientado hacia el interior de la oficina. Así, se dice que ayuda a atraer oportunidades y a mantener alejadas las malas energías.

Un detalle clave: evitá colocar el dragón en baños, dormitorios o cocinas, ya que estos espacios pueden debilitar su energía y reducir su efecto protector.

Consejos para aprovechar al máximo el poder del dragón