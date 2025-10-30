El truco casero de una experta en limpieza para sacar el sarro del inodoro sin esfuerzo Un método casero, simple y ecológico para eliminar el sarro del borde del inodoro usando solo papel de cocina y vinagre.

Mantener el baño limpio y sin olores no tiene por qué ser un dolor de cabeza. Con algunos productos que todos tenemos en casa —como vinagre, bicarbonato y papel de cocina— se puede lograr un resultado digno de hotel.

La especialista en limpieza María Fernández (@marianordichouse) compartió sus mejores trucos para eliminar el sarro, la grasa y los malos olores sin gastar de más ni usar químicos agresivos.

El truco infalible para sacar el sarro del borde del inodoro

Uno de los lugares más difíciles de limpiar es el borde del inodoro, donde se acumula sarro y manchas difíciles. Fernández recomienda un método simple pero muy efectivo:

Rellená los bordes del inodoro con papel de cocina. Empapá bien el papel con vinagre blanco. Dejalo actuar toda la noche. A la mañana siguiente, retiralo y enjuagá.

El vinagre tiene un poder desincrustante natural que disuelve el sarro y deja la porcelana brillante, sin necesidad de usar productos fuertes ni con olor a químicos.

Adiós al sarro del inodoro.

Cómo limpiar el fondo del inodoro sin esfuerzo

Para el fondo, Fernández recomienda usar una mezcla de vinagre de limpieza y bicarbonato de sodio. Al combinarse, generan una reacción efervescente que despega la suciedad y deja el inodoro reluciente.

Solo hay que dejar actuar unos minutos, cepillar un poco y enjuagar.