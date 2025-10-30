Horóscopo chino: estas personas recibirán la mejor noticia amorosa en noviembre de 2025 Varios signos podrían atravesar una etapa ideal para los reencuentros, consolidar relaciones o abrirse a nuevas oportunidades.

El amor es una de las principales inquietudes de buena parte de la humanidad. Estar acompañado, la búsqueda de una pareja, el cierre o el comienzo de una relación suelen ser temas que están en la mente de muchas personas.

En ese sentido, noviembre de 2025 puede representar una época de buenas noticias, según el horóscopo chino. Esta tradición está atravesando el Año de la Serpiente de Madera, un ciclo asociado a la introspección, los vínculos significativos y la toma de decisiones afectivas más maduras.

Los signos que podrían recibir una buena noticia sentimental durante noviembre

De acuerdo con distintos portales especializados en astrología oriental, algunos signos tendrán condiciones más favorables que otros para recibir buenas noticias en el plano amoroso. ¿Cómo podrían representarse? A través de encuentros nuevos o avances dentro de una relación existente. Los signos:

Perro (1970, 1982, 1994, 2006, 2018): noviembre podría representar mejoras en la comunicación afectiva. Para quienes están en pareja, se favorecen conversaciones pendientes y acuerdos importantes. Para los solteros, aumenta la posibilidad de conocer a alguien a través del entorno social, actividades o proyectos compartidos.

Cabra (1967, 1979, 1991, 2003, 2015): suele ser uno de los signos más sensibles y receptivos. Durante noviembre, se destacan momentos de apertura emocional. La tendencia apunta a reconciliaciones, mensajes que llegan en el momento justo o la consolidación de algo que venía en desarrollo.

Serpiente (1965, 1977, 1989, 2001, 2013): este signo mantiene un protagonismo constante. Las fuentes consultadas señalan que noviembre puede traer definiciones afectivas: dar un paso más en una relación, formalizar un vínculo o iniciar algo con intención estable.

Tigre (1962, 1974, 1986, 1998, 2010): diversos calendarios mensuales marcan jornadas favorables para encuentros y coincidencias. Para quienes están solteros, noviembre puede sorprender con casualidades que abren oportunidades.

Conejo (1963, 1975, 1987, 1999, 2011): es un tiempo para reencuentros y diálogos claros. Puede ser un mes clave para retomar una charla pendiente o sanar un malentendido.

Cerdo (1971, 1983, 1995, 2007): en varios pronósticos aparece como uno de los signos con mayor capacidad de atraer vínculos genuinos durante el mes. Si había dudas o ambivalencias, la energía de noviembre puede ayudar a clarificar.

Estas predicciones son una referencia. No quiere decir que otros signos no tengan chances de experimentar novedades positivas en el amor. En ese proceso, es clave la comunicación asertiva.