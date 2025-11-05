Jardines con molinillos de viento: por qué tienen una función clave Aunque muchos los asocian solo con la decoración, estos pueden ayudar a mantener el jardín libre de animales.

Si alguna vez viste molinillos de viento colocados en jardines o patios, probablemente pensaste que eran simplemente un detalle decorativo. Sin embargo, estos elementos coloridos cumplen funciones muy prácticas y, según algunas corrientes, incluso energéticas dentro del hogar.

Los molinillos de viento no solo suman un toque alegre al espacio, sino que también pueden ayudar a ahuyentar a determinadas aves y, de acuerdo con el Feng Shui, colaborar en la transformación de la energía del ambiente.

Para qué sirve colocar molinillos de viento en el jardín

Este pequeño artículo, es ideal para quienes tienen problemas con palomas u otras aves en el patio. ¿Por qué? Las superficies brillantes y coloridas de los molinillos reflejan destellos con la luz y movimiento con el viento, algo que incomoda a estos animales y los aleja sin dañarlos.

Además, desde la perspectiva del Feng Shui, estos actúan como un elemento de protección y armonización del espacio. Su sonido y movimiento ayudan a “filtrar” la energía negativa, al permitir que circule la energía positiva. Se consideran un símbolo de buena fortuna y equilibrio.

Los riesgos de la presencia de palomas en el jardín

Las palomas pueden ser un problema mayor de lo que parece. Su presencia constante en patios, terrazas o jardines puede traer consecuencias tanto sanitarias como estructurales:

Pueden transmitir enfermedades como histoplasmosis, criptococosis y salmonelosis a través de sus heces y plumas.

Sus excrementos son altamente corrosivos y pueden dañar superficies, muebles de exterior y estructuras.

Los nidos pueden atraer ácaros, pulgas y otros parásitos.

Además, generan mal olor y afectan la estética del lugar.

Por eso, colocar elementos como molinillos de viento es una opción económica, fácil de implementar y completamente segura para ahuyentarlas sin causarles daño.