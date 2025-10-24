La foto de Carlos Alcaraz en Arabia Saudita con un bolso Louis Vuitton de 12.000 dólares El modelo Speedy con correa, realizado en lona con monograma, tiene herrajes dorados y manijas de cuero natural.

Carlos Alcaraz fue fotografiado con un look sporty que combinó comodidad y lujo en partes iguales. Durante una salida casual, el tenista español apostó por un conjunto deportivo monocromático en color verde y un accesorio de lujo extremo que no pasó para nada desapercibido.

El deportista fue captado por los fotógrafos a la salida de su hotel en Riad, Arabia Saudita, antes de una sesión de práctica matutina, en la previa de la final del Six Kings Slam 2025 que disputó (y perdió) contra el italiano Jannik Sinner. Allí, deslumbró a todos con su look.

En la foto se lo ve con un buzo con capucha verde con el logo de Air Jordan en blanco y unas bermudas del mismo tono, confeccionadas en algodón y con terminaciones deshilachadas. Llevó zapatillas Jordan en blanco, gris y marrón, combinadas con medias negras a la vista.

Sin embargo, el detalle que más llamó la atención fue su bolso Louis Vuitton modelo Speedy P9 30 con correa, realizado en lona con monograma, en verde oliva, con herrajes dorados y manijas de cuero natural. Este modelo forma parte de la colección masculina de la maison francesa y tiene un valor aproximado de 12.000 dólares.

(Foto: Gentileza Louis Vuitton).

Con el pelo corto y puntas decoloradas, Alcaraz completó un look relajado, pero cuidadosamente armado, ideal para sus apariciones fuera del circuito profesional.