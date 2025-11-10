Las 4 plantas aromáticas ideales para tener en casa y mantener lejos las libélulas Además de llenar los ambientes con fragancias naturales y frescas, te ayudan a combatir a estos insectos.

Las plantas aromáticas no solo aportan belleza y aroma, sino que también tienen propiedades repelentes gracias a los aceites esenciales que liberan en el ambiente. Estas especies desprenden aromas intensos que resultan agradables para las personas, pero molestos para las libélulas, que prefieren mantenerse bien lejos.

Según especialistas en jardinería urbana, colocarlas cerca de ventanas, balcones o entradas de aire ayuda a mantener a raya a los visitantes indeseados, mientras perfuman de manera sutil todo el hogar.

1- Lavanda

La lavanda es famosa por su aroma relajante y sus flores violetas. Es ideal para colocar en balcones, patios o cerca de las ventanas. Su fragancia intensa actúa como un repelente natural para libélulas y otros insectos.

Su fragancia es inconfundible y muy valorada para aromatizar ambientes.

2- Menta

La menta crece rápido y se adapta a cualquier rincón. Su olor fresco y penetrante no solo perfuma el ambiente, sino que también mantiene alejadas a las libélulas. Además, podés usar sus hojas en infusiones o postres.

El olor fresco y penetrante de la menta es ideal para mantener a raya a los bichos.

3- Romero

El romero es una planta resistente que necesita poco riego y mucho sol. Su aroma fuerte es perfecto para espantar insectos y, de yapa, podés aprovecharlo para condimentar carnes y guisos.

El romero desprende un aroma fuerte que resulta desagradable para las libélulas.

4- Citronela

La citronela es conocida por su capacidad para repeler mosquitos, pero también es efectiva contra las libélulas. Su aroma cítrico invade el ambiente y aporta un toque de frescura.

Beneficios de tener citronela en tu jardín.

Consejos para cuidar tus plantas aromáticas

Ubicalas en lugares con buena luz natural.

No te excedas con el riego: la mayoría prefiere la tierra apenas húmeda.

Podalas seguido para que crezcan fuertes y sanas.

Si las tenés en macetas, asegurate de que tengan buen drenaje.

Con estas cuatro plantas, tu casa va a estar llena de aroma natural y libre de libélulas. Además, vas a sumar un toque verde y saludable a tu día a día.