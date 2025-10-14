Si pensabas que con el fin del verano las cucarachas desaparecían de tu casa, te equivocás. Estos insectos siguen al acecho y, aunque limpies todos los días, pueden instalarse en los lugares menos pensados. Hay 2 electrodomésticos que usás a diario y que, sin saberlo, se pueden convertir en el refugio favorito de esta plaga.
El microondas y el horno: el lugar perfecto para las cucarachas
No importa qué tan impecable esté tu cocina: el microondas y el horno son los lugares preferidos de las cucarachas. El calor que desprenden y los restos de comida que pueden quedar en su interior los convierten en el paraíso de estos insectos.
Según los expertos, estos electrodomésticos no solo les ofrecen abrigo, sino también alimento. Por eso, si notás manchas extrañas, líquidos de olor fuerte o incluso pequeños huevos, es probable que tengas visitantes indeseados.
Por qué las cucarachas eligen estos lugares y qué riesgos traen
Las cucarachas buscan ambientes cálidos y húmedos para sobrevivir. El microondas y el horno cumplen con todos los requisitos: temperatura ideal, rincones oscuros y, muchas veces, restos de comida. Además, estos insectos pueden dejar señales claras de su presencia, como un líquido inconfundible y oloroso, o incluso huevos pegados en las paredes internas.
El problema no es solo estético. Ecolab, una empresa que se dedica al control de plagas, advirtió: “Las cucarachas pueden transmitir enfermedades peligrosas como E. coli, salmonella y diarrea. Ver una sola cucaracha puede ser motivo suficiente para que un inspector de sanidad cierre un restaurante”.
Cómo prevenir y eliminar las cucarachas de tu cocina
- Limpieza profunda y regular: limpiá el microondas y el horno por dentro y por fuera al menos una vez por semana, al prestar atención a las bandejas, juntas y rincones ocultos.
- Evitá restos de comida: asegurate de no dejar migas, líquidos o grasa acumulada, en especial dentro de los electrodomésticos.
- Revisá señales de presencia: si notás manchas, líquidos con olor fuerte o pequeños huevos, actuá de inmediato.
- Mantené los electrodomésticos ventilados: después de usarlos, dejá las puertas entreabiertas unos minutos para que se sequen por completo.
- Sellá grietas y rendijas: tapá orificios, juntas sueltas o huecos detrás de los aparatos, donde suelen esconderse.
- Evitá la humedad: secá bien las superficies y no dejes trapos húmedos o esponjas mojadas cerca de los electrodomésticos.
- Usá repelentes naturales: mezclá azúcar y agua para crear una trampa casera que atrae y controla cucarachas sin dañar el ambiente.
- Control profesional: si el problema persiste, consultá a un especialista en control de plagas para eliminar los nidos de forma segura y definitiva.