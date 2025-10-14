Los dos aparatos donde podrían vivir cucarachas sin que lo notes Conocé por qué se esconden ahí y cómo evitar que invadan tu casa.

Si pensabas que con el fin del verano las cucarachas desaparecían de tu casa, te equivocás. Estos insectos siguen al acecho y, aunque limpies todos los días, pueden instalarse en los lugares menos pensados. Hay 2 electrodomésticos que usás a diario y que, sin saberlo, se pueden convertir en el refugio favorito de esta plaga.

El microondas y el horno: el lugar perfecto para las cucarachas

No importa qué tan impecable esté tu cocina: el microondas y el horno son los lugares preferidos de las cucarachas. El calor que desprenden y los restos de comida que pueden quedar en su interior los convierten en el paraíso de estos insectos.

Según los expertos, estos electrodomésticos no solo les ofrecen abrigo, sino también alimento. Por eso, si notás manchas extrañas, líquidos de olor fuerte o incluso pequeños huevos, es probable que tengas visitantes indeseados.

Por qué las cucarachas eligen estos lugares y qué riesgos traen

Las cucarachas buscan ambientes cálidos y húmedos para sobrevivir. El microondas y el horno cumplen con todos los requisitos: temperatura ideal, rincones oscuros y, muchas veces, restos de comida. Además, estos insectos pueden dejar señales claras de su presencia, como un líquido inconfundible y oloroso, o incluso huevos pegados en las paredes internas.

El horno y el microondas son los dos focos que atacan las cucarachas.

El problema no es solo estético. Ecolab, una empresa que se dedica al control de plagas, advirtió: “Las cucarachas pueden transmitir enfermedades peligrosas como E. coli, salmonella y diarrea. Ver una sola cucaracha puede ser motivo suficiente para que un inspector de sanidad cierre un restaurante”.

Cómo prevenir y eliminar las cucarachas de tu cocina